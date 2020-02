Microsoft doet irritant met Windows 7 en Windows 10

Gelukkig kun je aan de slag om de bugs en vervelende advertenties zelf te verhelpen.





Nu had Microsoft al een stuk minder vrienden na het stoppen van de gratis support voor het inmens populaire Windows 7 en de daaropvolgende ellende bij de update van Windows 10, maar klaarblijkelijk is een nominatie voor de populariteitsprijs dit jaar geen prioriteit.

Irritante advertenties in Windows 10

De laatste bug in de updates van Windows 10 had nogal wat te maken met het startscherm. Nu lijkt dat verholpen, maar Microsoft heeft er wat bewuste irritatie voor teruggeplaatst. Bovenin het menu met suggesties verschijnt namelijk sinds kort de tekst: ” “Still using Firefox? Microsoft Edge is here”. Dat kunnen veel gebruikers, volgens deze Reddit, niet waarderen.

De melding wordt veroorzaakt door instellingen en is ook daar te verwijderen. Bonuspuntje, op die manier verlos je jezelf gelijk van toekomstige ‘suggesties’. Je doet dit door het pad Settings > Personalization te volgen. Als je dit doet zie je waarschijnlijk dat de melding “Start Show suggestions occasionally in Start” geactiveerd is. Als je deze melding de-activeert ben je van deze en volgende persoonlijke suggesties verlost.

Bug in Windows 7: rebooten en herstarten onmogelijk?

Veel vervelender is dat er binnen een maand na het einde van de support van Windows 7 al een grote bug is geconstateerd die ervoor zorgt dat het afsluiten en/of rebooten van de computer niet langer mogelijk is. Microsoft geeft aan dat zij het probleem onderzoekt.

Zelfs als zij een oorzaak vindt is het nog maar de vraag of zij deze zal verhelpen. Immers, de ondersteuning is formeel gestopt en eerdere coulance geeft geen garantie voor de toekomst.

Gelukkig hebben techheads een onofficiƫle workaround bedacht, maar die is uiteraard op eigen risico. Bovendien is het een lang en technisch klusje en daarmee wellicht niet voor iedere gebruiker geschikt. Mocht je toch nieuwsgierig zijn dan kun je de workaround hier vinden.