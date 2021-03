Microsoft faalt met Windows 10-printerbug fix - Apparata

Door een printerbug konden sommige printers Windows 10 recentelijk slopen en de fix van Microsoft zorgde voor nieuwe problemen. Alles lijkt nu eindelijk opgelost.

Recentelijk introduceerde Microsoft een stevige bug in Windows 10 waarbij het gebruik van een bepaalde printer de ‘blue screen of death’ kon veroorzaken. De daaropvolgende update moest de crash-problemen verhelpen. In principe lukte dat, maar je voelt hem al aankomen, er werd met die update weer een nieuwe bug geïntroduceerd. Alles lijkt nu eindelijk rustig.

Windows 10 printerbug fix

Het crashen van Windows 10 door bepaalde printers is verholpen. Maar de update introduceerde weer een volgend probleem, namelijk printers die hun opdrachten verprutsen. WindowsLatest schrijft dat sommige getroffen gebruikers in eerste instantie geen last hadden van een blue screen of death (BSOD). Maar na de fix begonnen andere printerproblemen te spelen.

We hadden geen last van een BSOD, maar wanneer we nu foto’s printen, wordt slechts een deel afgedrukt. Als we facturen printen, zijn grafische onderdelen afwezig. We hebben ook problemen met Dymo-printers (labelprinters, red.) die gewoon lege labels printen.

Kortom, de hotfix van afgelopen week verhelpt het BSOD-probleem. PC’s crashen niet meer, maar printers doen hun werk ook niet meer goed. Nu moet update KB5001649 de nieuwe printerbug(s) fixen.

Er staat weinig uitleg op de update-pagina van Microsoft, maar Windows 10-gebruikers zouden de reeds geïntroduceerde printerbug niet meer moeten tegenkomen. Laten we hopen dat de nieuwe, reeds geïntroduceerde bugs weer ietsje minder erg zijn dn de verholpen problemen.