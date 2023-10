Microsoft overname van Activision Blizzard waarschijnlijk binnenkort rond

De laatste horde lijkt genomen wat betreft de overname van gamegigant Activision Blizzard door Microsoft. Alleen de Britse toezichthouder (de Competition and Markers Authority, of CMA) moet officieel nog overstag. Het lijkt erop dat deze binnenkort ook akkoord gaat geven.

Een grootmacht, maar kennelijk geen monopolie

Verschillende toezichthouders maakten zich zorgen toen de beide bedrijven hun intenties publiekelijk bekend maakten. Dat Microsoft een gigant is, hoef je niemand uit te leggen. Activision Blizzard, zelf al een samensmelting van twee grote bedrijven, is onder de niet gamers wellicht minder bekend. Echter is het wat betreft marktwaarde momenteel een van de grootste bedrijven in gaming.

Zeker wat betreft de streamingmarkt voor games bestond er volgens verschillende toezichthouders de kans dat deze overname een monopolie zou creëren. Dit heikele punt bleef tot het einde het grootste struikelblok. In Europa ging de toezichthouder eerder al akkoord met de overname onder de voorwaarde dat de streaming rechten worden afgestoten. De CMA moest wat langer nadenken, maar komt nu ook met een oordeel.

Grootste overname van een gaming bedrijf ooit

Dus, wat kost dat nou, een gigantische uitgever van games? Met de overname van Activision Blizzard door Microsoft is naar verluidt een kleine 65 miljard euro (68.700.000.000,- dollar) gemoeid. Daarmee is het veruit de grootste overname van een bedrijf binnen de branche ooit. Op nummer twee staat op grote afstand de overname van Zynga (bekend van Farmville). Hiervoor is door Take Two Interactive (hieronder vallen Rockstar Games en 2K) net geen 12 miljard euro betaald.

Dat de overname nu doorgang mag vinden is overigens niet zonder mitsen of maren. De Britse CMA heeft weliswaar voorlopige toestemming gegeven. Of dat vertaald wordt naar definitieve toezegging hangt ervan af van of de door Microsoft en Activision Blizzard ingezonden plannen waar gaan worden gemaakt. Ook loopt er in de VS nog een rechtszaak van de FTC tegen de overname. Deze houdt voorlopig de vorderingen rond de overname niet tegen. Ook na voltooiing van de overname kan een oordeel van de rechter de boel nog terugdraaien.

Mogelijk in 2024 eerste Activision games op Game Pass

Er vanuitgaande dat alle plannen doorgang vinden, dan wil Microsoft volgend jaar al de eerste Activision games aanbieden via Xbox Game Pass. Dat heeft Microsoft onlangs bevestigd via Twitter/X. Ook de meest recente releases wil het bedrijf zo snel mogelijk toevoegen aan Game Pass.

Specifieke titels die op de lijst staan om toegevoegd te worden, werden niet genoemd. Toch is er wel het een en ander tussen de regels te lezen. Microsoft zegt dat er momenteel geen plannen zijn om games als CoD MW III of Diablo IV dit jaar al toe te voegen aan Game Pass. Echter beloven ze zodra de overname is afgerond te gaan werken aan het toevoegen van Activision games aan Game Pass. In welke volgorde ze games gaan toevoegen is dus nog niet bekend.