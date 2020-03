Microsoft waarschuwt voor Windows 10 kwetsbaarheid

Er is nog geen patch op dit moment.





Microsoft heeft gewaarschuwd voor een nieuwe kwetsbaarheid binnen Windows 10. Er is een bug gaande binnen de Adobe Type Manager Library (atmfd.dll). Deze bug staat toe dat aanvallers op afstand een code kunnen uitvoeren op het apparaat. De gebruiker kan zo misleid worden op een bestand te openen dat eigenlijk malware is.

Volgens Microsoft zijn er al reeds aanvallen uitgevoerd. Op het moment van schrijven is er nog geen fix voor de kwetsbaarheid. Aangezien het bekend is dat deze bug bestaat, werkt het Amerikaanse techbedrijf wel aan een oplossing. Op dit moment is echter niet bekend wanneer Windows 10-gebruikers deze update kunnen verwachten.

Tot die tijd zegt Microsoft dat je niet verdachte documenten moet openen van onbekende bronnen. Ook niet in Windows Preview, want zelfs dan kan de malware al in gang gezet worden. In een online artikel van Microsoft valt te lezen wat je verder kunt doen om te voorkomen dat de malware op je computer komt. Het is de verwachting dat de update begin of medio april uitgerold zal worden. (via TechCrunch)