Windows 10: Zo belachelijk veel PC’s draaien het OS

Windows 10 is belachelijk populair.





Windows 10 is een van de betere besturingssystemen van computer software-gigant Microsoft. Maar hoeveel apparaten draaien er precies op de het OS dat in 2015 werd uitgebracht? Laten we zeggen dat het zo absurd veel aannemelijker is dat je iemand tegen komt met een Windows 10 PC dan iemand die corona heeft…

Microsoft kondigt aan dat er een absurde hoeveelheid apparaten op Windows 10 draaien: maar liefst 1 miljard! Het gaat om een miljard apparaten verdeeld over 200 landen. Microsoft benadrukt dat het om actieve apparaten gaat. Met andere woorden, statistisch gezien heeft 1 op de 7 mensen over heel de wereld een Windows 10-apparaat.

Vooralsnog is Windows 10 verreweg het meest populaire besturingssysteem voor persoonlijke computers. Met 1 miljard staat het wel nog absurd diep in de schaduw van Android. Google’s mobiele OS heeft maar liefst 2.5 miljard gebruikers. Desalniettemin is Bill Gates’ software ontzettend populair bij bedrijven. Volgens dezelfde blogpost gebruiken Amerika’s 500 grootste bedrijven (de Fortune 500) allemaal Windows.

Uiteraard wil het miljradenbedrijf blijven groeien, maar dan moeten ze wel wat gaan doen met de kapotte updates, falende zoekbalken en compatibiliteitsproblemen. Dat gaat de laatste tijd namelijk verrassend vaak fout.

Lees ook: Windows 10 update april: dit kun je verwachten