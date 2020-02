Doet jouw Windows zoekbalk het ook niet?

Er lijkt een wereldwijde storing gaande met de geïntegreerde Windows 10 zoekbalk. Er is wel een workaround.





Windows 10 is misschien een van de meest populaire versies van Microsoft’s besturingssysteem. Toch gaat het behoorlijk vaak mis. Recentelijk had Bill Gates’ bedrijf het moeilijk met een update en ook het hele fiasco rondom de ‘gratis’ versie van Windows 10 is niet mals. Nu blijkt er weer weer iets kapot: de Windows zoekbalk.

Gebruikers op het Reddit Windows 10-forum melden massaal dat hun zoekbalk het niet meer doet. Wanneer ze in de ingebouwde zoekbalk iets intikken, komt er geen informatie terug, zelfs niet als het om een lokale (offline) zoekopdracht gaat. Zover we kunnen beoordelen is het probleem aanwezig bij meerdere, zo niet alle recente versies van Windows 10. Ook lijkt locatie geen rol te spelen.

Wat er precies aan de hand is, is tot dusver onduidelijk maar je weet nu in elk geval dat het niet aan jou of je PC ligt. Overigens zijn er wel meerdere workarounds in omloop om het probleem handmatig te verhelpen, mocht je geen geduld hebben voor de fix die (hopelijk) enigszins snel komt.

In de Reddit-post zeggen sommige gebruikers dat deze fix helpt:

Tik Regedit.exe in je zoekbalk en druk op enter

in je zoekbalk en druk op Zoek de volgende zin:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

de volgende zin: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search Zoek naar BingSearchEnabled . Als je deze functie niet ziet moet je die aanmaken. Rechter muisknop (in het hele gebied), kies New DWORD 32 bit en type “BingSearchEnabled” (zonder aanhalingstekens)

. Als je deze functie niet ziet moet je die aanmaken. (in het hele gebied), kies en type “BingSearchEnabled” (zonder aanhalingstekens) Klik op BingSearchEnabled , zet het op “ 0 ” (uit) en druk op OK

, zet het op “ ” (uit) en druk op Herhaal de bovenstaande stappen voor CortanaConsent

Herstart je PC

Op deze manier is de online ziekfunctionaliteit uitgeschakeld en zou de zoekbalk het dus lokaal gewoon moeten doen. Het lijkt er dus op dat de online integratie van de zoekfunctie op dit moment stuk is.

Later kun je met de bovenstaande stappen dezelfde functies weer handmatig aan zetten (door de 0 naar een 1 te veranderen). Voor de meeste gebruikers is het overigens gewoon het handigst om te wachten op een fix; zo belangrijk is de zoekbalk voor de meesten toch niet.

