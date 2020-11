Microsoft wil Android in Windows 10 integreren? - Apparata

Microsoft zou volgens insiders toewerken naar de volledige integratie van Android apps in de Microsoft Store op Windows 10!

Microsoft wil naar verluidt Android integreren in Windows 10. De software-gigant is al langer stapje voor stapje smartphone technologie aan het implementeren, meest recentelijk met Samsung’s Your Phone emulator. Als Microsoft daarentegen helemaal voor Android gaat, dan maakt het niet meer uit welke smartphone je precies hebt. Zo zou het in zijn werk gaan.

Android apps in Windows 10

Insiders laten tegenover WindowsCentral weten dat Microsoft de volledige integratie van Android apps in Windows 10 voor ogen heeft. Dergelijke apps moeten dan gewoon via de Microsoft Store beschikbaar komen. Dat geldt (in elk geval in eerste instantie) alleen voor x86-systemen.

Microsoft zou ergens in het voorjaar van 2021 de eerste grote update uitrollen. Dat is het fundament voor wat er in het najaar van 2021 gaat komen, want dan zijn Android applicaties volledig via Windows 10 toegankelijk.

Overigens is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies werkt voor gebruikers. Android apps komen dus naar de Microsoft Store, maar vermoedelijk moeten ontwikkelaars dat zelf aangeven? Daarbij is het afhankelijk van de emulator hoe prettig de apps in gebruik zijn. Anders is het immers net zo handig om gewoon even je telefoon erbij te pakken.

Aan de andere kant, het open wel de deuren voor ontwikkelaars om enigszins cross-platform te werken. Dat kan leuke applicaties tot gevolgd hebben.

