Microsoft: Apple achterna en Chromebook [video] - Apparata

Er gaat opmerkelijk nieuws rond over Microsoft en Windows 10. Wij geven een update.

Het wordt langzaam aan tijd voor de kerstboom en oliebollen. Ook bij de grote tech-bedrijven is het tijd voor vakantie. Voor Microsoft betekent dat een nieuwsupdate voordat men aan de feestdagen gaat beginnen.

Microsoft Windows 10 insider builds team op vakantie

Zo maakte men bekend dat er dit jaar geen Windows 10 insider builds meer zullen volgen. Dit ontwikkelteam voor Microsoft gaat op vakantie en maakt zich klaar voor ‘what’s in store for 2021′. De aankondiging klinkt alsof er nieuws op komst is, maar dat horen we dus pas in het nieuwe jaar.

Gaat Windows 10 Apple achterna?

Op de valreep maakte een andere divisie van Microsoft bekend dat Windows 10 Apple achterna gaat. Ook zij willen afstand creëren van Intel en gaan met een eigen chip komen. De geruchten dat men aan een eigen chip werkt worden steeds sterker. Deze chip gaat volgens geruchten voornamelijk inzet worden bij servers. Ook gaat men de chip volgens dezelfde geruchten gebruiken in de Microsoft Surface-laptops. Inhoudelijke details zijn op dit moment nog niet bekend.

Maakt Google een Chromebook van Microsoft-devices?

Het laatste nieuwsbericht over Microsoft komt gek genoeg niet van het tech-concern zelf maar van Google. Zij hebben het bedrijf CloudReady gekocht. Dit bedrijf heeft een variant van Chrome OS ontwikkeld. Deze kan worden geïnstalleerd op Chromebooks, Windows computers en Macs. Daarmee maakt men van de Windows-computers eigenlijk een Chromebook. Hoe CloudReady werkt zie je in onderstaand filmpje.

Na de eerdere aankondiging van volledige Android-integratie is het concern dus nogal wat van plan in 2021. Nu hopen dat de verbetering van updates ook deel uitmaakt van die plannen.

Bron: onmsft