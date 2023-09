Minder laadstress dankzij toename aantal laadpunten in Europa

Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt alleen nog maar toe en dat levert stress op voor mensen die ene elektrische auto rijden. Gelukkig lijkt deze laadstress veel minder te gaan worden, dankzij het toenemende aantal laadpunten in Europa.

Stress om laadpunten

De elektrische auto is bijna niet meer weg te denken in Nederland en de rest van Europa. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er steeds meer EV’s bij komen. Dat is natuurlijk erg goed voor het milieu. Toch brengt het ook wat moeilijkheden met zich mee. Veel automobilisten die over een elektrische auto bezitten, ervaren namelijk stress bij het opladen van de auto. Vooral in het buitenland zijn er minder openbare laadpunten en dat is spannend. Niemand wil langs de weg komen te staan met een lege accu en gebrek aan laadpunten.

Toename laadpunten Europese wegen

Gelukkig zal die stress de komende tijd minder worden. Er zijn het afgelopen jaar alleen al veel stappen gemaakt betreft de laadpalen. Zo zijn er nu ongeveer 44 procent meer laadpalen in door heel Europa, blijkt uit een onderzoek van ChargeUp. De eisen omtrent laadpalen in de EU worden dan ook aangepast. De nieuwe wetgeving eist dat er tenminste om elke 60 kilometer een laadpunt moet staan langs de snelweg. Ook is het de bedoeling dat overal in Europa mogelijk is om op dezelfde manier te betalen. Deze plannen liggen er nu al en moeten tenminste in 2026 geregeld zijn.

Verschil tussen landen in de EU

De nieuwe plannen om alle elektrische auto’s te voorzien van genoeg laadpunten staat. Toch blijven tegelijkertijd het aantal EV’s toenemen. Het is misschien geen verrassing, maar Nederland is het land met de meeste laadpunten voor elektrische auto’s. Ons land telt zo’n 90.000 laadpalen en dat is best veel gezien we klein zijn. Duitsland heeft ongeveer 60.000 laadpalen, terwijl Frankrijk er slechts 37.000 heeft. Gevolgd door Zweden en Italië, met een hoeveelheid van ruim 25.000 palen in totaal. Oost-Europese landen hebben in verhouding een stuk minder laadpalen en dat zal niet van de één op andere dag veranderen.

Overvol stroomnet

Ondanks de nieuwe plannen die bedoeld zijn voor de snelwegen, wordt de netcapaciteit van duizenden buurten en steden juist overschreden. Zo zijn er in het afgelopen jaar in Amsterdam 5.000 laadpalen bij gekomen. In Utrecht gaat het om ongeveer de helft hiervan. Ook nam het gebruik van de laadpalen toe en zorgt voor een druk op de capaciteit van het stroomnetwerk. Het gaat hier dan vooral om het laagspanningsnet, dat nu steeds drukker wordt. Een mogelijke oplossing hiervoor zou slim laden zijn, waar in Amsterdam al geëxperimenteerd wordt. Denk aan het gebruik van een zuinige batterij en zonnestroom.

Oplaadpunten voor EV van Alfen

Er zijn genoeg verschillende aanbieders te vinden op het gebied van (snel)laders. Alfen oplaadpunten biedt verschillende opties voor opladen aan. Of je je elektrische auto nu graag voor de deur oplaadt, of een oplaadpunt voor een omgeving met een hoger volume zoekt: de laadpalen van Alfen zijn te vinden in heel Europa. Jij hoeft je niet meer druk te maken over het opladen van jouw elektrische auto.

Wil je een laadpaal van Alfen aanschaffen voor zakelijk gebruik of thuis?