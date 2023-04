Monowheel, rijden in een wiel

Hoe groter een wiel, hoe minder je last hebt van een hobbelig wegdek. Het grootst denkbare autowiel is een wiel waar je inzit. We praten dan over een monowheel.

Dynasphere, knotsgek ontwerp uit de jaren dertig

De benzineauto had nog maar net de concurrentiestrijd met de stoomauto en de elektrische auto gewonnen. Er bestonden in het Verenigd Koninkrijk in die tijd nog tal van kleine, eigenzinnige autofabriekjes waar excentrieke uitvinders zich onledig hielden met het bedenken van de ultieme auto om de Engelse wegen mee te veroveren.

Eén van de opmerkelijkste uitvindingen was wel de Dynasphere van de uitvinder John Archibald Purves. Hoewel Purves zijn meest nuttige werk heeft gedaan in de elektrotechniek, werd hij onsterfelijk door het bedenken van misschien wel de meest knotsgekke auto ooit gebouwd.

De Dynasphere was namelijk een wiel van drie meter groot, waar de bestuurder in zat. Ideaal op de hobbelige wegen van het Engeland in die dagen, en het was niet moeilijk om een koper te vinden voor dit bizarre voertuig in een land, waar excentriek gedrag een levensstijl was.

Wel had dit reuzenwiel enkele nadelen, waardoor het toch flopte. Zo was sturen lastig, en moest de bestuurder geregeld naar buiten kijken om de verkeerssituatie om zich heen waar te nemen. Maar wie weet maakt het monowheel toch een come-back. Onze stuurtechniek is met stuurbekrachtiging en dergelijke flink verbeterd. Al zal parkeren lastig blijven met deze opmerkelijke uitvinding.

Monowheel fiets

Iets succesvoller waren kleinere, modernere pogingen. Zo is nu de “monovelo” uit China te koop. Dit is een human powered vehicle, waarin je je door te trappen voortbeweegt. Omdat dit wiel veel smaller is dan het enorm brede wiel van Purves’ Dynasphere, is het makkelijker te besturen.

Al is een elektrische fiets van bijvoorbeeld Gazelle of Batavus natuurlijk veel comfortabeler. Want deze monowheel fiets heeft geen luchtband, maar een massief rubberen band. Dat is maar goed ook, want even een bandje verwisselen zit er bij dit monsterlijk grote wiel natuurlijk niet in. En remmen? Dat doe je gewoon met je voeten,. dus regel alvast wat slipvaste schoenzolen. Dit stukje bizarre Chinese techniek is van jou voor een luttele 2500 dollar.