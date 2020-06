Motorola Razr 2: dit is wat we al weten

De opvolger van de Motorola Razr brengt een aantal vernieuwingen met zich mee.

Of de Motorola Razr een hit is? Het is in elk geval een icoon, laten we het daarop houden. De smartphone heeft een prijskaartje van meer dan 1.000 euro en dat zet hem in het topsegment. De meeste mensen kiezen dan toch liever voor een iPhone of een high-end Android-toestel dan deze klaptelefoon.

Hit of niet. Motorola is vastberaden om met een opvolger van de Razr te komen. De verwachting is dat het toestel in september op de markt komt. In de tussentijd is er nog weinig te melden over de telefoon, al is er nu via Ross Young verse informatie naar buiten gekomen over de Razr 2. Volgens Young krijgt de smartphone een nieuw 6.7-inch groot scherm. Dat is een verbetering van 0.5-inch in vergelijking met het huidige toestel.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size. — Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020

Ook zou het tweede scherm aan de buitenkant groter worden. Een exacte formaat heeft de CEO van Display Supply Chain Consultants (DSCC) niet paraat. Het huidige schermpje aan de buitenkant meet 2.7-inch in formaat. Andere geruchten over de Razr 2 zijn dat het toestel 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslag en en 48 megapixel camera krijgt. We krijgen ongetwijfeld de komende maanden meer te horen over deze Motorola Razr 2