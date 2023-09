Musk biografie schetst een een weinig flatteus portret van een diep onzeker man

Elon Musk mag dan niet de meest sympathieke persoon op aarde zijn, hij is in ieder geval nieuwswaardig. Niet voor niets verschijnt er binnenkort een biografie over de man. Een eer die aan respectabele leden van de samenleving doorgaans postuum wordt uitgedeeld. Amerikaanse journalist en auteur Walter Isaacson trok twee jaar op met de multimiljardair en deelt zijn verhaal in de biografie simpel genaamd: Elon Musk.

Dat is ‘Elon “Daddy Issues” Musk’ voor intimi

De zoon zijn van de eigenaar van een smaragdmijn heeft zo zijn voordelen. Je kan dat geld en connecties inzetten om je eigen carrière te starten waar paupers het enkel met hard werken moeten doen. Een paar mazzeltjes met het opkopen van bedrijven verder mag Elon zich de rijkste persoon ooit noemen. Maar dat alles heeft ook een keerzijde.

Uit die biografie wordt duidelijk dat Musk zijn gebrek aan empathie niet van de melkman heeft. Errol Musk had al vroeg een mening over de toekomst van zijn zoon. Zo vertelde hij een 17 jarige Elon: “Je zal nooit succesvol zijn!” Volgens de zus van Musk is een dergelijke uitspraak van papa Musk bijna liefkozend te noemen in vergelijking met zijn meer gangbare tirades. Zo zou hij regelmatig zijn kinderen hebben blootgesteld aan tirades waarin hij ze “waardeloos” en “ellendig” noemde. Ontsnappen aan deze verbale mishandeling werd niet toegestaan. Niet voor niets vertrok Elon op 17 jarige leeftijd naar Canada om te studeren.

Hun relatie is altijd bekoeld gebleven en blijft beperkt tot de sporadische email waarin zwarte mensen voor boombewoners worden uitgemaakt, Covid een leugen wordt genoemd en Musk senior bedelt om geld.

Zo vader, zo zoon

Ondanks dat iedereen ooit weleens heeft gezegd het sowieso anders te gaan doen zijn de vorige generatie, laat de biografie zien dat ook Elon zijn eigen gezinsleven niet bevorderlijk is voor de mentale gezondheid. Isaacson schetst een komen en gaan van vriendinnen, ex vrouwen, ex vriendinnen en partners. Elon heeft minstens tien kinderen bij eveneens minstens drie vrouwen. Het bestaan van nummer tien is zelfs de wereld kenbaar gemaakt in de biografie. Techno Mechanicus, Tau in minder formele aangelegenheden, is het derde kind van Musk bij muziekproducent Grimes, naar alle waarschijnlijkheid geboren in 2022.

Musk ziet het als zijn missie om zoveel mogelijk kinderen op aarde te zetten aangezien, in zijn eigen woorden, “Het ineenstorten van de bevolking door lage geboortecijfers een groter gevaar is voor de beschaving dan de opwarming van de aarde.” Musk is zelfs zaaddonor geworden van een collega bij wie hij aan heeft gedrongen meer kinderen te krijgen. Of hij dat had overlegd met zijn toenmalige partner Grimes, vraagt u? Nou, het lijkt er niet op.

Dat Elon toch wat trekjes van zijn oude heer heeft overgenomen wordt duidelijk in de relatie die hij heeft met zijn trans dochter. Ondanks herhaaldelijke statements van Musk dat hij ‘niets tegen trans mensen heeft’ is de transitie van zijn dochter onomstotelijk bewijs van de schadelijke potentie van het “woke mind virus.” Het feit dat haar bestaan voor haar vader bewijs is van een Marxistisch complot om de wereld orde omver te werpen was voor Jenna reden genoeg om haar achternaam te laten veranderen en het contact met haar vader te verbreken.

Concentratieboog van een goudvis

Wat de biografie van Isaacson vooral blootlegt is dat Musk zijn fortuin aan alles behalve zijn eigen zakelijke inzicht heeft te danken. Vrienden en familie doen herhaaldelijke pogingen om Musk zijn meer destructieve impulsen in te dammen. Bijvoorbeeld door zijn telefoon in een het kluisje van een hotel te doen.

Musk is makkelijk te prikkelen, doet een uitspraak die volgens velen kant nog wal raakt, om deze vervolgens direct weer te vergeten en naar de volgende prikkel op zoek te gaan. Musk verveelt zich snel, en richt alsmaar nieuwe bedrijven op om zijn geest bezig te houden. Zo kwam hij in september met de ‘Optimus’ robot (lees: dansende man in een spandex pak) aanzetten. Robots waren voor Musk even helemaal het ding. Hij was ervan overtuigd dat robots “will uncork the economy to quasi-infinite levels.” Een werkelijk onvertaalbaar sentiment. Maar inmiddels heeft Elon zich weer helemaal op “AI” gestort. Zal de Optimus robot ooit meer worden dan een man in een pak? Wie weet, Musk heeft de taak bij zijn ingenieurs neergelegd.

Isaacson sluit zijn portret van de miljardair met de vraag of raketten naar een baan om de aarde kunnen en de transitie naar elektrische voertuigen mogelijk is zonder Musk en al zijn facetten te omarmen. Het antwoord op die vraag lijkt me nogal wiedes.