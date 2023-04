Musk heft Twitter Inc. op

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Twitter als zelfstandig bedrijf ophoudt te bestaan. In plaats daarvan wordt Twitter onderdeel van het nieuwe bedrijf X.

Twitter, het einde van een tijdperk

Wie dacht dat Musk Twitter alleen tijdelijk in handen zal houden, en daarna zal verkopen, komt bedrogen uit. Uit een rechtbankdocument, naar aanleiding van een rechtszaak tegen Twitter, blijkt dat Twitter als zelfstandig bedrijf op is gehouden te bestaan. De activiteiten van Twitter zullen in plaats daarvan opgaan in het nieuwe bedrijf X Corp, dat weer in een holding, de X Corp Holding, zit.

X Corp zal, verwachten waarnemers, het vehikel worden waarmee Musk zijn universele communicatie- en bankieren app, die waarschijnlijk ook X zal heten, aan de man zal brengen.

X, het nieuwe begin?

Uit enkele uitlatingen van Musk is af te leiden wat hij ongeveer van plan is. Zo vertelde hij tegen werknemers van Twitter dat hij van plan was om Twitter uit te bouwen tot een even omvangrijke app als het Chinese WeChat. Met WeChat kan je zowel betalen, als uitingen op sociale media doen. Musk aasde al langer op de domeinnaam X.com en nu hij deze sinds 2017 in handen heeft, en ook het bereik van honderden miljoenen Twitteraars, lijkt het er op dat zijn plannen in een stroomversnelling zijn gekomen.

Tachtig procent ontslagen

Werknemers van Twitter zullen aandelen krijgen in X Corp. Erg veel werknemers van Twitter zijn er overigens niet meer. Musk heeft van de oorspronkelijke 7000 werknemers rond de 80% ontslagen. Met iets meer dan 1300 werknemers, voornamelijk techneuten, blijkt het sociale netwerk opvallend genoeg nog steeds prima te functioneren.

Met het opstarten van een enorme kunstmatige intelligentie, die onder de holding komt te hangen, lijken de plannen van Musk om een wereldomvattende app te bouwen steeds meer vorm te krijgen. Voornaamste hoofdbreken voor Musk worden nu Europese en Amerikaanse regeringen. Deze zullen niet staan te juichen bij het vooruitzicht dat de techkeizer zowel bankieren als sociale media gaat combineren.