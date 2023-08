Musk knijpt websites die hem niet bevallen

De app die ooit bekend stond als Twitter rommelt met het verwijzen naar externe pagina’s vanaf het platform. Wanneer men vanuit Twitter een link opent naar een pagina van bijvoorbeeld The New York Times, Facebook of een andere site waar Elon een hekel aan heeft, moet men 5 seconden langer wachten. Of het daadwerkelijk een wraakactie van Musk betreft is nog niet hard gemaakt, maar gezien het karakter van de huidige Twitter-eigenaar zal het niemand verbazen.

Rivalen en critici

De getroffen sites zijn voornamelijk rivalen van Musks TWFNAT (The Website Formerly Known As Twitter), bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Bluesky en Substack. Hieronder vallen ook nieuwsoutlets die Musk en zijn capriolen hebben bekritiseerd, zoals Reuters en The New York Times. Allemaal zijn ze eerder doelwit geweest van Musk zijn woede.

De Washington Post kwam de bewuste vertragingen bij het laden van pagina’s op het spoor na berichten te hebben gezien op een tech forum. Daarop besloot de krant eigen onderzoek te doen waarbij de tijd die een pagina nodig had om te laden werd gemeten. Persbureau Reuters heeft het testje van de Post herhaald en kwam tot dezelfde resultaten.

Vertraging wordt teruggedraaid

Inmiddels is “X”, zoals Twitter tegenwoordig heet, begonnen met het terugdraaien van de vertragingen. De eerste websites waren slechts uren na het publiceren van het originele Washington Post artikel alweer op normale snelheid bereikbaar. De snelle reactie is waarschijnlijk teweeggebracht om zichzelf niet de woede van de getroffen bedrijven op de hals te halen.

Daarnaast maakt Musk wederom geen goede indruk op de adverteerders op het platform. Door het doorverwijzen naar andere pagina’s te drukken, zullen er netto minder advertenties zijn bekeken. Daarnaast wordt maar weer eens duidelijk in hoeverre Musk zich laat leiden door zijn vaak puberale gevoelens, waar het gaat om het aansturen van zijn bedrijven.

Reacties van alle kanten behalve vanuit Musk zelf

Musk heeft aangegeven een “free speech absolutist” te zijn: een absolute voorvechter van het vrije woord, dus. Behalve natuurlijk wanneer een dictator dreigt zijn product te boycotten. Ook blijft er van Elon zijn fraaie idealen kennelijk weinig over wanneer mensen het recht op meningsuiting gebruiken om dingen te zeggen die hem niet bevallen. De Washington Post heeft Musk gevraagd om commentaar, maar kreeg daarop geen reactie. Ondertussen kwamen de reacties vanuit de getroffen partijen vlot op gang.

Een woordvoerder van The New York Times gaf aan dat ze reeds vergelijkbare observaties hadden gedaan. Desgevraagd hadden ze van Twitter geen reden gekregen voor de vertragingen. Ook uitte de woordvoerder zijn zorgen: “We weten niet wat de reden achter de toepassing van deze vertraging is, maar we maken ons zorgen over de gerichte druk die wordt uitgevoerd op welke nieuwsorganisatie dan ook, om onbekende redenen.”

Ook de co-oprichters van Substack kwamen desgevraagd door de Washington Post al snel met een statement waarin ze hun kans schoon zagen een lans te breken voor hun eigen platform. “Substack is gemaakt als directe reactie op dit soort gedrag van social media bedrijven. Schrijvers kunnen geen levensvatbare bedrijven opbouwen wanneer de verbinding met hun publiek afhankelijk is van de grillen van onbetrouwbare platformen die reeds hebben bewezen dat ze bereid zijn veranderingen door te voeren die ten koste gaan van de gebruikers.”

De grillen van een despoot

Mocht blijken dat niets anders dan Musks grillige stemmingen oorzaak zijn geweest van de vertragingen in laden, dan zal het beslist niet de eerste keer zijn dat Twitter er voor moet buigen. Eerder schreeuwde Musk moord en brand vanwege een Twitteraccount dat de publiekelijk beschikbare vluchtgegevens van Musk zijn privéjet gebruikte. Dit account tweette elke keer wanneer de jet opsteeg het vluchtplan.

Volgens Musk was het doxen en was het wachten tot een gek de gegevens zou gebruiken om hem te proberen te vermoorden. Hij gaf Elonjet zelfs de schuld voor het in staat stellen van een stalker om hem lastig te vallen. De politie was het niet met Elon eens. Het Elonjet account is wel onceremonieel van Twitter gebonjourd. Daar deed Musk zelfs een geldbod voor. Elonjet is ondertussen wel weer online, bij de concurrentie uiteraard.

Volgens mensen die bekend zijn met Musks bestuursstijl houdt de CEO van meerdere bedrijven niet echt van plannen maken. Wat er in zijn hoofd komt, wordt getweet of gespuid tijdens een techconferentie en vervolgens is het aan zijn werknemers om (vaak tevergeefs) te proberen Elon zijn dromen realiteit te maken. In een gesprek met NPR gaf techjournalist Casey Newton vlak na Musk zijn overname al aan dat Twitter werd geregeerd door Musk zijn grillen. Bijna een jaar later is er nog maar weinig veranderd.