Musk snoert critici de mond: verbannen software ontwikkelaar stapt naar de rechter

Elon Musk is vrij duidelijk wat betreft zijn plannen voor Twitter/X. Dan hebben we het voor de verandering niet over de “Everything App”. Volgens Musk is het van uiterst belang voor het voortbestaan van de mensheid dat Twitter/X een openbaar “marktplein” is, waar iedereen ideeën mag komen verkondigen. Daarbij mag niemand zomaar de mond worden gesnoerd. Zeker niet wanneer ze kritiek hebben op de algemeen geaccepteerde gang van zaken. Maar wat Elon zegt en wat Elon doet zijn zoals gebruikelijk twee verschillende dingen.

Een software ontwikkelaar die berichtte over de overduidelijke politieke voorkeur die Twitter/X hanteert in haar beleid, werd zonder pardon verbannen van het platform. Deze man heet Travis Brown, en stapt nu naar de rechter.

De haves en de have nots

Musk mag dan beweren een gebalanceerde kijk te hebben op de zaken, een snelle kijk naar zijn acties over het afgelopen jaar laat een duidelijke voorkeur zien. Nadat Musk aanschoof als CEO van Twitter hief hij de blokkades op de accounts van verschillende extreem conservatieve personen op. Ook een samenzweringstheorist die beelden van kindermisbruik op Twitter/X plaatste mocht terug komen. De gevolgen waren te voorspellen, meer haatdragende posts en meer bereik voor rechtse stemmen.

Musk is dan ook bijzonder selectief in het toepassen van het recht op meningsuiting. Een gebruiker die een bot had ontwikkeld om de vluchten van Elon zijn privéjet te monitoren, deed dat kennelijk buiten de normen van Musk. Het account, genaamd Elonjet, maakte gebruik van publiekelijk beschikbare vluchtdata. Volgens Musk betrof het doxen en bracht het account zijn leven in gevaar. Maar alleen het account werd van Twitter verwijderd, de gebruikte gegevens zijn nog altijd gewoon online te vinden en Elonjet opereert nog altijd vanaf andere platformen.

Kortom brengt Elon Musk stemmen die extreem rechtse en vaak racistisch gedachtegoed verspreiden terug, maar blokkeert stemmen die persoonlijke kritiek uiten op Elon. Twitter-X is duidelijk geen plek waar men de vrijheid van meningsuiting hoog heeft zitten. Enkel Elon zijn mening is heilig en kritiek uiten op zijn verheven persoon is niet zonder gevaar.

Brown stapt naar de rechter

Dat brengt ons bij het eerder genoemde slachtoffer van Elon zijn volslagen arbitraire beleid. Travis Brown is een software ontwikkelaar werkachtig in Berlijn. De door hem verzamelde data vormt de basis van rapportages van CNN en de New York Times die vaststellen dat Musk zijn Twitter hard naar rechts is afgeslagen. Afgelopen juli werd zijn account plots geblokkeerd. Brown kreeg geen waarschuwing of reden. Daarom vindt Brown het een duidelijk geval van ongeoorloofde censuur en stapte naar de rechter. In september werd zijn account weer hersteld na een rechterlijk bevel. Maar later die maand werd het weer geblokkeerd. Twitter/X stuurde een boekwerk van 36 pagina’s naar de rechtbank waarin werd uitgelegd dat Brown de regels had overtreden. De regels in kwestie waren eerder diezelfde maand ingesteld.

De nieuwe Twitterregels verbieden het vergaren van Twitter/X gegevens. Brown had namelijk een tool ontwikkeld in opdracht van de Open Knowledge Foundation, waarmee de geschiedenis van accounts kan worden achterhaald. Het ging hier specifiek om accounts die desinformatie verspreiden en haatzaaien. Zo kon hij bijvoorbeeld achterhalen dat veel pro-Russische accounts voornamelijk spam posten. Met de tool kan hij ook bijhouden welke accounts worden hersteld, en wat ze eerder hebben gepost.

Twitter maakt draai naar rechts

“Nadat Musk de teugels in handen nam, zie je een zeer sterke draai naar extreem rechts waar het gaat om welke accounts worden versterkt en welke accounts sneller volgers krijgen.” Musk mag als eigenaar van Twitter/X uiteraard zelf bepalen wie hij wel en niet op zijn platform toelaat. Echter staat wel vast dat zijn gegeven redenen niet steekhoudend zijn. Haatzaaien valt onder vrijheid van meningsuiting, kritiek op Musk niet. Wanneer de Biden campagne Twitter vraagt om naaktfoto’s van Biden zijn zoon van het platform te halen bewijst dat het bestaan van de deep state. Als Musk op orders van Erdogan berichten van dissidenten verwijdert is dat de normaalste zaak van de wereld.