Na de film lekker slapen met Netflix [trailers]

Natuurlijk houden we in de gaten wat Netflix van plan is. Ook vandaag delen we weer leuke trailers van nieuwe films en series die je op Netflix kunt bekijken. Je hoeft niet bang te zijn dat je daarna wakker ligt van de emoties, want Netflix, dat al eerder opzienbarende filmpjes vrijgaf, komt nu weer met een andere opmerkelijke video…

I’m not okay with this – 26 februari

Nog deze maand gaat bij Netflix de serie ‘I’m not okay with this’ in premiere. In deze serie, die een mix is tussen drama en comedy staat de puber Syd centraal. Tussen de gebruikelijke puberdingen en een ontluikende liefde voor een meisje uit haar klas door wordt ze geconfronteerd met buitenaardse krachten. De producenten van ‘Stranger Things’ en regisseur van ‘The End of the F***ing World’ sloegen voor deze serie de handen ineen, dus dat belooft wat.

Formula 1: Drive to survive (s2) – ?

De releasedatum is nog niet bekend, maar het tweede seizoen van ‘Formula 1: drive to survive’ komt eraan. In deze serie staat Formule 1-jaar 2019 centraal en met de start van de F1 in het vooruitzicht kan de premiere van deze serie nooit ver weg zijn. Je kunt nog wel in de stemming komen met het eerste seizoen, dat (nog) te bekijken is. Je kunt natuurlijk ook alvast van de trailer van het tweede seizoen genieten.

Elite (s3) – 13 maart

We moeten nog even geduld hebben, maar de succesvolle Spaanse serie ‘Elite’ komt vanaf 13 maart voor het derde seizoen terug naar Netflix. In de serie beleven arbeiderskinderen die op een eliteschool terecht komen een onthullend kijkje achter de schermen, waarbij misdaad en moord niet vreemd blijkt voor de ‘elite’. Seizoen 2 is nog te bekijken en het gerucht gaat dat seizoenen 4 en 5 al besteld zijn, dus het lijkt geen probleem om bij seizoen 3 in te vallen. De eerste trailer neemt je alvast mee naar de ‘elite’.

Nooit grappig: het mikpunt van de cabaretier

De eerste rij bij Youp van ’t Hek is even berucht als beroemd. Je ziet alles natuurlijk van dichtbij, maar de kans dat je mikpunt wordt van een paar grote grappen zorgt dat daar risico’s aanzitten. Ook andere grappenmakers zoeken graag een ‘slachtoffer’ uit het publiek. Netflix deelt een aantal hilarische confrontaties waarbij Soundos, Ronald Snijders en Peter Pannekoek hun publiek ‘belonen’ met wat pittige grappen.

Na afloop lekker slapen met Netflix

Sommige mensen hebben het gevoel dat ze ’s avonds beter geen Netflix kunnen kijken omdat ze daarna de slaap misschien niet kunnen vatten. Ook hiervoor heeft Netflix een optie met deze rustgevende slaap- en relaxgeluiden uit de serie ‘Night on Earth’.

Alle reden om met een gerust hard voor het slapen gaan dus nog even te genieten van wat opmerkelijke filmpjes of de topfilms van februari.