Top 3 beste films die je deze maand op Netflix ziet

Februari is een zeer solide maand voor de filmliefhebber met een Netflix-abonnement. Voordat we aftrappen met de drie beste films van deze maand check je in dit artikel eerst alle content die je deze maand op Netflix vindt. Met dat uit de weg zijn dit de drie dikste films die deze maand naar de dienst komen.

Uncut Gems (31 januari) – 90 Metascore

Ik moet gelijk een beetje vals spelen, want Uncut Gems van de Safdie-broers stond op de laatste van januari al op de dienst. Voor iedereen die niet bij de ‘première’ was; Uncut Gems is een twee uur durende paniekaanval met Adam Sandler in de hoofdrol. Ja ik weet het, de meester van poep- en plasgrappen doet een serieuze rol…

Maar geloof me, hij doet het geweldig. Uncut Gems is een regelrechte aanrader, al zal de helft van het publiek het verschrikkelijk vinden. Maar dat is toch mooi, een film die daadwerkelijk iets met je doet?! Zien we veel te weinig de laatste jaren.

Gravity (1 februari) – 96 Metascore

Zevenvoudig Oscar-winnaar Gravity is ook van de partij. De prachtig geschoten ruimtefilm doet zo’n beetje alles goed. Het acteerwerk van Sandra Bullock en George Clooney is piekfijn, de film zet revolutionaire (CGI) technologieën neer en laten we niet het geweldige sound design overzien.

Dat komt samen in een film waarbij aller erop wijst dat Bullock echt in de ruimte zit. Afgezien van het bloedstollende verhaal is het vooral het gevoel dat je keihard in de maling genomen wordt zo indrukwekkend. Je weet dat het niet echt is, maar alles schreeuwt van wel. Visueel meesterwerkje hier!

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (14 februari) – 89 Metascore

Tot slot nog een briljante film met een comedian in de hoofdrol. Eternal Sunshine of the Spotless Mind met Jim Carrey en Kate Winslet is op papier een vreemd liefdesverhaaltje. Een man laat zijn geheugen wissen nadat zijn vriendin hem verliet. Maar tijdens dat proces realiseert hij zich dat hij de herinnering toch wil houden, waarna hij moet ‘vluchten’ voor het verdwijnen van zijn geheugen.

Dit meesterwerk van Michel Gondry implementeert dat gegeven in een prachtig geschreven en geschoten drama. Het sci-fi-element is maar heel licht aanwezig en daagt de kijker alleen uit om na te denken, terwijl de acteurs zich van hun beste kant laten zien. Filosofisch, meeslepend en vooral een regelrechte aanrader!

