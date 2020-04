Nederlanders gebruiken absurde hoeveelheid 4G in 2019

We gebruiken massaal 4G in de lage landen. En het internet wordt ook steeds beter.





Nederlanders hebben vorig jaar massaal 4G internet gebruikt, zo blijkt uit nieuwe cijfers (pdf) van de Autoriteit Consument & Markt. In totaal werd maar liefst 760 petabyte aan 4G data verbruikt in 2019. Dat is meer dan 10 keer zoveel als 5 jaar geleden.

Terwijl mafkezen onder andere in Nederland richting de twintig 5G zendmasten in de fik hebben gezet (waarvan de meesten vermoedelijk zelfs gewoon 4G torens waren), gebruikt de gemiddelde Nederlander vooral 4G. 94% van al het dataverkeer gaat via 4G, de rest via 3G en een verwaarloosbare hoeveelheid via 5G.

Gemiddeld waren er in 2019 maar liefst 19,908 miljoen mobiele data-aansluitingen. Dat is gemiddeld op basis van die 760 petabyte, ofwel 796.917.760 gigabyte, zo’n 40,03 per gebruiker in een jaar. Gemiddeld gebruiken we dus per maand ongeveer 3,3 gigabyte data.

Verder beschrijft de onafhankelijke toezichthouder dat we steeds sneller internet thusi krijgen. Bijna 92% van alle huishoudens in Nederland met een internetverbinding heeft een snelheid van minimaal 30Mb/s (Megabit, niet te verwarren met megabyte). Tegen het einde van 2019 had zelfs bijna de helft een internetverbinding van boven de 100Mb/s!

Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) was in 2019 91,7 procent. In 2015 was dit nog 65,5 procent. Het percentage huishoudens met een verbinding tot 30Mbps was in 2019 8,3 procent en in 2015 34,5 procent. Eind 2019 had bijna de helft van alle huishoudens een internetverbinding boven 100Mbps.