Nederlandse meevlieger is lekker direct tegen Jeff Bezos!

Afbeelding via Blue Origin

De Nederlandse Oliver Daemen die met Amazon oprichter Jeff Bezos naar de ruimte ging, was op de bekende Nederlandse manier lekker direct.

Het was misschien wel het meeste in het nieuws de afgelopen week: de ruimtevlucht van Amazon oprichter Jeff Bezos. Deze vlucht had een Nederlands tintje, omdat de Nederlander Oliver Daemen mee kon vliegen. Dit koste zijn vader aardig wat geld. Maar ach, het is toch je zoon hé. Daemen deed een opmerkelijke uitspraak en Bezos was verbaasd.

Lekker direct tegen Bezos

Als je in zo’n kleine raket zit te wachten tot je gelanceerd word, dan moet je toch wat. Een beetje praten over koetjes en kalfjes dus. En wat zeg je dan als Nederlander tegen de rijkste man ter wereld? Juist! Dan zeg je dat je nog nooit van je leven iets gekocht hebt op Amazon. Bezos was verrast en zei dat het een tijdje geleden was dat hij iemand dat hoorde zeggen. Het klonk Amazon-oprichter Jeff Bezos waarschijnlijk als godslastering in zijn oren klonk: hij had nog nooit iets gekocht op Amazon. Hoe is dat mogelijk?

Interview

Daemen had gisteren een interview met Reuters. Tijdens dit gesprek ging het natuurlijk over zijn eerste vlucht naar de ruimte, vanaf het moment dat hij werd gebeld met de vraag of hij geïnteresseerd was in de gesprekken die hij had met zijn bemanningsleden, waaronder Bezos, zijn broer Mark Bezos, en 82-jarige -oude piloot Wally Funk. Overigens, Daemen is nu de jongste persoon die ooit naar de ruimte vloog. Terwijl Funk de oudste werd.

Je praat toch wel met elkaar en Daemen zei ‘Ik zei tegen Jeff dat ik eigenlijk nog nooit iets van Amazon heb gekocht’. En hij had zoiets van, ‘oh, wauw, het is lang geleden sinds dat ik iemand dat hoorde zeggen.’

Misschien was dit ook wel even nodig. Bezos kan af en toe iets te enthousiast zijn (over zichzelf). Bezos heeft ongetwijfeld genoeg mensen die hem vertellen dat Amazon een geschenk van God aan de mensheid is, dus het is cool om te zien dat een van de jongeren hem op het rechte pad brengt.