Nederlandse Netflix-kijkers met gedeeld account kijken nu minder

Eerder stelde Netflix nog dat het delen van je wachtwoord de definitie van ware liefde was. Daar kwam eerder dit jaar helaas een eind aan. Nu moet men betalen voor het delen van een Netflix-account. Althans, wanneer Netflix je er op betrapt. De streamingdienst klopte zich deze zomer nog op de borst dat het nieuwe beleid een flinke toename in abonnees tot gevolg heeft gehad. Recent onderzoek van GFK stelt dat, in ieder geval in Nederland, het beleid toch zeker effect heeft gehad.

Afname van 40% aan Nederlandse Netflix kijkers.

Volgens GFK is het aantal Nederlandse Netflix kijkers in de maand augustus met veertig procent gedaald ten opzichte van augustus 2021. Wel heeft Netflix nog altijd het grootste gedeelte van de markt in handen. Niet meer de overweldigende dominantie die we zagen ten tijde van Netflix haar eerste jaren op de Nederlandse markt. Maar alsnog heeft de streamingdienst een marktaandeel van 47%. Van de mensen die de afgelopen maand een streamingdienst bezochten, ging het dus in bijna de helft van de gevallen om Netflix.

Die afname is echter niet het resultaat van de strijd die Netflix heeft gevoerd tegen ongeoorloofd account delen. De streaming markt wordt steeds drukker. Waren het eerst vrijwel alleen Netflix en HBO, hebben we nu een breed scala aan diensten. Daar komt nog eens bij dat voor de komst van Disney+ veel Disnet content gewoon op Netflix stond. Content die nu dus is verdwenen.

Het zorgt voor de gemiddelde kijker voor wat men ‘abonnement moeheid’ is gaan noemen. Twee of drie abonnementen is tot daar aan toe, maar er zijn veel meer dan drie aanbieders. Het zorgt ervoor dat veel mensen hun abonnementen rouleren. Dan een maandje HBO, dan een maandje Amazon Prime Video. Ook Netflix heeft hier kennelijk onder te lijden. Toch zijn de cijfers minder desastreus dan ze op het eerste oog lijken. Ondanks de flinke afname blijft Netflix veruit de grootste in Nederland.

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een streamingdienst die bij jou past?

Minder gebruik van andermans account

Wellicht dat het steeds drukker worden van de streaming markt Netflix ertoe heeft gedreven het onderste uit de kan te willen halen. En niet zonder resultaat. Het onderzoek van GFK stelt dat er veel minder mensen zijn die gebruik maken van andermans account om Netflix te kijken.

Ondanks dat het absolute aantal gebruikers afneemt, neemt het aantal bezoeken van de site veel minder af dan men zou verwachten. GFK meldt maar een zeer minimale afname in het totale aantal bezoekers van Netflix in 2023 ten opzichte van 2021. In 2021 werd de dienst 72 miljoen keer bezocht. Twee jaar later in 2023 is dit 69 miljoen keer. Netflix komt zeer zelden naar buiten met kijkcijfers, dus dergelijke marktonderzoeken scheppen vaak het enige beeld.