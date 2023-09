Netflix 10 jaar aanwezig in Nederland

Door een combinatie van slim handelen en goede timing wist Netflix vrijwel synoniem te worden met streaming zelf, om over spreekwoordelijk gebruik als ‘Netflix and chill’ maar te zwijgen. Niet voor niets in Netflix na introductie nog altijd de grootste speler op de Nederlandse streaming markt.

Netflix, cultuurfenomeen

Maar Netflix heeft meer veranderd in ons leven dan alleen ons taalgebruik. Termen zoals ‘bingen’ reflecteren ook de manieren waarop ons gedrag is veranderd. Vroeger moest je de gids erbij pakken om te weten wanneer je voor de buis moest gaan zitten. Dat is nu wel anders. Video on demand heeft de manier waarop wij media consumeren radicaal veranderd. In Nederland is Netflix daar hoofdzakelijk voor verantwoordelijk.

Waren tijdens het uitzenden van de laatste afleveringen van Seinfeld of Friends alle straten verlaten en zat iedereen gezamenlijk voor de buis om de volgende dag op werk nergens anders over te praten, daar zit men nu vaak in één urenlange sessie een nieuwe serie te Bingen. In plaats van heb jij gisteren gekeken? Vragen we nu: hoe ver ben je en wat kan ik spoilen?

Dat het nieuwe model is aangeslagen is een onomstotelijk feit. Naast babyboomers en hun ouders kijkt er vrijwel niemand meer naar de “kabel” TV. Daar is nu een breed scala aan streamingdiensten voor in de plaats gekomen. Ondanks dat Netflix niet meer de enige ‘sheriff in town’ is, is het met ruim 8 miljoen abonnees ruim de grootste in Nederland. Dat zijn aantallen waar Videoland en Disney+, de nummers 2 en 3, alleen maar van kunnen dromen.

Wat is het geheim?

De eerste streamingdienst in Nederland zijn, heeft natuurlijk een groot voordeel. Maar mensen blijven niet voor niets abonnee. Met de enorme toename van streamingdiensten de afgelopen jaren is het veel te duur geworden om overal op geabonneerd te zijn. Subscription fatigue, of abonnementsmoeheid, is een term die in online sferen aan populariteit wint. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de consument een limiet aan het bereiken is qua wat het bereid is te betalen voor al die maandelijkse diensten. De oplossing voor vele consumenten is om een paar maandjes de ene dienst te nemen, alles te bekijken wat je wil zien en dan je abonnement weer af te sluiten en de volgende dienst op te zoeken.

Maar dat alles lijkt Netflix minder te raken dan de meesten. Hoe kan dat? De gemiddelde consument in Nederland heeft twee abonnementen lopen bij streamingdiensten. Voor veruit de meesten is Netflix daar een van. Het antwoord op die vraag is vrij simpel. Ondanks dat Netflix veel content heeft zien verdwijnen met de komst van bijvoorbeeld Prime, heeft het nog steeds veruit de meeste content van alle platformen.

Dat verklaart ook waarom abonnees van Netflix gemiddeld meer tijd spenderen op het platform dan de abonnees van andere diensten. Je favoriete Disney films heb je wel een keer gezien, maar de Netflix put lijkt soms wel eindeloos. Al blijven deze successen wel relatief. Meer dan de helft van de Netflix gebruikers kijkt meer dan drie dagen in de maand content op het platform.

Niet alles bij het oude

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Er is wel het een en ander veranderd, de afgelopen tien jaar. Zo is het niet meer gewoon om je Netflix wachtwoord met Jan en alleman te delen. Netflix promootte in eerste instantie dit gebruikt aangezien het goed was voor het merk en dus de cijfers. Maar elke markt raakt ooit verzadigd, en om de illusie van de eeuwigdurende groei in stand te houden moet elk restje uit de pan geschraapt worden. Netflix Tweete ooit nog “Love is sharing a password” net voor Valentijnsdag. Om nu je liefde duidelijk te maken aan je beoogde minnaar moet je de portemonnee trekken.

Doe je dat niet, dan kan het zijn dat Netflix alleen het meest actieve IP-adres toegang gaat geven tot je account. Het dreigement leverde Netflix wereldwijd een kleine 6 miljoen extra abonnees op. Plus een hoop opgetrokken wenkbrouwen.