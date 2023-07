Netflix wereldwijd 6 miljoen abonnees er bij

Eind mei maakte Netflix bekend dat het nu toch echt een streep ging zetten door het delen van accounts. Netflix draait al even mee op de streaming scene en is ondertussen onderdeel geworden van het dagelijks vocabulair van veel mensen. Het delen van je Netflix wachtwoord was voor velen de normaalste zaak van de wereld. Ook Netflix zelf promootte ooit het idee om je wachtwoord te delen. Met de steeds fellere concurrentiestrijd in streaming land, steeds hogere productiekosten en de “noodzaak” om aandeelhouders er van te overtuigen dat “line go up” komt daar nu kennelijk een einde aan.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

In totaal wereldwijd 238 abonnees

Over de afgelopen drie maanden heeft Netflix volgens eigen zeggen er bijna zes miljoen gebruikers bij. Dat brengt het wereldwijde totaal naar een indrukwekkende 238 miljoen abonnees. Precieze aantallen abonnees worden niet regelmatig gepubliceerd door de grote platforms. Maar dergelijke aantallen plaatst Netflix naar alle waarschijnlijkheid nog steeds voor alle concurrenten. Netflix haar grootste concurrent, Amazon Prime, telde eind vorig jaar in ieder geval 200 miljoen abonnees.

De zes miljoen extra gebruikers zijn geteld over de maanden april, mei en juni. Enkel tegen het einde van die periode begon Netflix abonnees er van op de hoogte te stellen dat het delen van een account niet meer werd toegestaan. Het effect van deze maatregel zal beslist nog doorwerken in de komende periode. Daarnaast zullen niet alle nieuwe abonnees vanwege deze maatregel een abonnement hebben afgesloten.

Delen betekent betalen

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om je account met iemand die kijkt vanaf een ander IP adres te delen, maar voor dat privilege moet je wel betalen. Deze mogelijkheid biedt Netflix ondertussen aan in ruim honderd landen. De inkomsten zijn volgens Netflix na introductie van de sharing optie in al deze landen gestegen. De instroom van nieuwe abonnees is dus groter dan het aantal mensen dat vanwege de maatregel de stekker uit het abonnement heeft getrokken.

Spencer Neumann, CFO van Netflix, noemt de lancering van betaald account delen de grootste factor in het groeien van de inkomsten dit jaar. “Het grootste deel van de groei dit jaar komt van nieuwe betaalde abonnementen en dat wordt hoofdzakelijk gedreven door de introductie van betaald account delen.” aldus Neumann.

Big trouble in Little Hollywood

Het goede nieuws komt voor Netflix geen moment te laat. De grote filmstudio’s zijn in conflict met hun schrijvers en acteurs. De vakbonden zijn aan het staken en er lijkt geen oplossing voor de hand te liggen. Streaming staat centraal in dit conflict. Schrijvers en acteurs krijgen vooraf betaald voor hun tijd, maar tenzij je een grote naam bent, zijn er inkomsten uit royalties vereist om je hoofd boven water te houden. Het levensonderhoud in de entertainment centra van de VS is idioot hoog.

Omdat streaming anders is dan TV en de bioscoop zijn er andere loonvoorwaarden. Schrijvers en acteurs krijgen doorgaans redelijk betaald uit de royalties van herhalingen op TV en dergelijke. Maar nadat het werk er op zit zien zij vrijwel niets terug van het kapitaal dat hun arbeid genereert op diensten als Netflix.

Een ander hekel punt is het gebruik van “AI”. Doormiddel van de inzet van deze technologie zal het in de toekomst mogelijk zijn om een hoop werk uit handen te nemen van schrijvers en acteurs. Als gevolg derivatief en dodelijk saai werk, maar dat zal de studio’s weinig interesseren. Tel daar bij op dat dergelijke techniek gevoed wordt met het werk van echte mensen, vaak zonder betaling, en je snapt dat de vakbonden reden zien om aan de bel te trekken.

Mogelijk even flink minder content

Hoofd van de vakbonden, Fran Drescher. Foto door Gage Skidmore.

Er lijkt voorlopig nog geen eind in zicht voor de staking. Dat betekent dat nieuwe streaming content nog wel even op zich kan gaan laten wachten. Aangezien nieuwe content een van de drijvende factoren is achter nieuwe abonnees, is het waarschijnlijk dat ook Netflix de gevolgen gaat ondervinden van de stakingen. “Het punt is dat we deze stakingen zo snel mogelijk ten einde moeten brengen zodat we allemaal vooruit kunnen.” zei Netflix co-CEO Ted Sarandos over de stakingen.

De markten vonden de resultaten van het afgelopen kwartaal nu al niet voldoende. Aandelen van Netflix gingen op de dag van de bekendmaking met 4% onderuit. Netflix wil dit kwartaal 7% meer inkomen genereren ten opzichte van vorig jaar. In totaal komt dat neer op 8.5 miljard dollar. Dat is al minder dan de in eerste instantie verwachtte 8.7 miljard.