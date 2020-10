Nederlandse rechtbank: FIFA Ultimate Team is illegaal - Apparata

Na een lange rechtszaak concludeert de rechtbank in Den Haag wederom dat de pakjes in FIFA Ultimate Team illegaal zijn, dus Electronic Arts moet lappen!

FIFA Ultimate Team is al jaren de kern van het online gedeelte van de populaire voetbalgame. Het is ook al jaren een goudmijn voor uitgever Electronic Arts. Het Amerikaanse bedrijf ontketende enkele jaren geleden zelf een domino-effect over geld, lootboxes en gokken in online games. Nu moeten ze op de blaren zitten, nadat de rechtbank in Den Haag beslist dat FIFA Ultimate Team illegaal is.

Rechtbank oordeelt: FIFA Ultimate Team illegaal

In 2017 implodeerde de game-industrie bijna na Electronic Arts’ wanpraktijken in Star Wars-game Battlefront II. Het verdienmodel van de game werd dusdanig smerig gevonden, dat ouders, politici en zelfs rechtbanken zich gingen bemoeien met de kwestie.

Die laatste doet nu een keiharde uitspraak. Volgens de rechtbank in Den Haag is de conclusie op de rechtszaak dat FIFA Ultimate Team doorregen is met illegale gokactiviteiten. In de gamemodus, die ik al in mijn FIFA 20 review al als pay-to-win bestempelde, is de ruggengraat van de FIFA multiplayer.

Spelers stellen zelf een team samen, waarbij ze hun voetballers moeten kopen. Kopen met in-game geld, of door met echt geld pakjes aanschaffen. Welke spelers er in die pakjes zitten, is willekeurig. Ofwel, gokken, zo concludeert de rechtbank. En dat wilde EA uiteraard niet horen, gezien zij de rechtszaak hebben aangespannen tegen de Kansspelautoriteit.

Eisers bieden online een kansspel (lootbox) aan dat in een behendigheidsspel is opgenomen. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft terecht geconcludeerd dat aan de definitie van kansspel in de zin van de Wok is voldaan. Gelet op deze kwalificatie en gezien het verbod op het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning is de Ksa bevoegd tot handhaving over te gaan. Uitspraak rechtbank Den Haag

EA moet betalen

Kortom, Electronic Arts zou wederom iets illegaals hebben gedaan met FIFA Ultimate Team en diens pakjes. De rechtbank concludeerde dit bijna precies een jaar geleden ook, maar EA is ondertussen een tegenoffensief begonnen.

Het ziet er daarentegen niet goed voor ze uit. Binnen 3 weken moeten alle FIFA-games aangepast worden zodat ze geen kansspel meer bevatten. Ofwel, de pakjes moeten uit FIFA Ultimate Team. Doen ze dat niet, dan moeten het Amerikaanse moederbedrijf en FIFA-uitgever EA Swiss per week €250.000 boete betalen met een maximum van €5 miljoen per bedrijf, dus €10 miljoen in totaal.

Het is nog maar de vraag of dit überhaupt een zichtbaar deukje is in de inkomsten die Electronic Arts uit FIFA Ultimate Team haalt. Het bedrijf gaat uiteraard in hoger beroep. Het is niet bekend wanneer die zaak zal plaatsvinden.

Via: EssentiallyEsports

Lees ook: Column: Hoe het EA-fiasco een blijvende impact heeft op de game-industrie