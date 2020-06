Netflix 4K HDR ook voor Apple?

Op een Apple Mac kun je Netflix niet in 4k HDR bekijken. Daar lijkt verandering in te komen.

Netflix in 4K HDR ziet er fantastisch uit. Mits je de juiste content selecteert én over de juiste hardware beschikt. Helaas voor Apple-gebruikers zit Netflix in 4K HDR er nog niet in. Ondanks het feit dat Apple fraaie high-end 5k monitoren levert. Anno 2020 klinkt dat toch wat vreemd

Apple-fans moeten nog even geduld hebben, want de ondersteuning voor Netflix 4K HDR lijkt onderweg. Zo ontdekte techliefhebber Ishan Agarwal een verwijzing naar deze ontwikkeling in het toekomstige macOS Big Sur. De nieuwste versie van Apple’s besturingssysteem voor Mac komt dit najaar.

Agarwal gebruikt een vroege versie van macOS Big Sur. Tijdens het kijken van Netflix op Safari merkte hij op dat zijn MacBook Pro de stream in 4K HDR kon uitzenden met Dolby Vision. Op dit moment is er vanuit Safari al ondersteuning voor HDR, maar nog niet voor 4K.

Helaas zit er wel een addertje onder het gras. Heb jij een oudere Mac dan gaat het feest niet door. De feature komt enkel en alleen naar Macs vanaf 2018 en nieuwer. Op het gebied van browsers is Microsoft Edge op Windows 10 momenteel de enige browser met ondersteuning voor Netflix 4K HDR. (via 9to5Mac)