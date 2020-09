Netflix: de eerste beelden van Prins Harry aan het werk [trailer] - Apparata

Natuurlijk hebben we meer moois van Netflix om in de stemming te komen.

Eerder deze week konden we al melden dat Prins Harry en zijn Meghan een deal met Netflix tekenden. Klaarblijkelijk heeft de voormalig prins zin in zijn werk, want de eerste beelden zijn al vrijgegeven. Ook zien we andere interessante trailers.

Prins Harry aan het werk voor Netflix

Inmiddels is overal bekend dat de Britse royals Harry en Meghan voor Netflix aan de slag gaan. Inmiddels heeft Netflix de eerste beelden van de samenwerking online gezet. Naar aanleiding van de documentairefilm ‘Rising Phoenix’, die sinds 26 augustus bij Netflix te zien is gaat Harry in gesprek met met de paralympische atleten die in de film spelen. Thema: “de kracht van sport”. De eerste momenten voor de nieuwewerkgever van Harry wilden we je niet onthouden.

Criminal: seizoen 2 vanaf 16 september

Lekker bingewatchen kan weer als de avonden korter worden. Het tweede seizoen van de hitserie Criminal komt eraan. Vanaf 16 september kan je meegenieten. Nu delen we alvast de trailer.

Lachend het weekend in met Mo Gilligan op Netflix

Omdat het nog even wachten is tot 16 september sluiten we dit bericht af met een trailer van de stand-up comedian Mo Gilligan. Zijn show ‘Momentum’ is momenteel te zien. In de trailer geeft hij alvast wat tips om in een club iemand te versieren.

Uiteraard kan je ook jouw hart ophalen met de beste films van september. Goed weekend!

