Netflix geeft Android app flinke upgrade voor audio - Apparata

Netflix maakt audio op Android devices dynamischer, kwalitatiever en beter afgestemd op de cellulaire verbinding.

Netflix brengt een flinke upgrade uit voor audio op Android toestellen. Het nieuwe format is niet alleen een manier om audio beter te laten klinken als je mobiel streamt. Met de update moet verstaanbaarheid in luide omgevingen beter worden. Zelfs variabele cellulaire connectie moet nu minder effect op je kijk (en luister) ervaring hebben.

Netflix op Android krijgt betere audio

In een blogpost legt Netflix hun gloednieuwe audioformat uit. Daar is ook een hele blogpost voor nodig, want Netflix streamt nu audio in “Extended HE-AAC met MPEG-D DRC (xHE-AAC). Die benaming kort de streamingdienst af naar ‘studio kwaliteit’ audio.

Afhankelijk van in welke omgeving je kijkt. Door de variabele bitrate van het format kun je betere geluidskwaliteit verwachten als je een goede cellulaire connectie hebt. Moet je het tijdelijk even met 2G doen, dan schaalt de Android app voortaan goed terug. Die overgang moet daarbij soepel verlopen.

Over soepel gesproken, het nieuwe format maakt het ook mogelijk om per scène accurater geluid weer te geven. Het contrast tussen actiescènes en stille, dramatische momenten wordt nu dynamisch aangepast waardoor overgangen je niet van je stoel zullen blazen.

Tot slot zorgt het nieuwe format ervoor dat Netflix op Android smartphones de audio beter aanpast aan de omgeving. In rumoerige omgevingen past Netflix dynamisch de geluidseigenschappen aan, waardoor dialoog bijvoorbeeld nog steeds goed verstaanbaar moet zijn.

Nu weet ik niet welke knakworst in een drukke omgeving op zijn smartphone een gloednieuw Netflix filmpje probeert te kijken. Maar voor alle gebruikers die op dat moment geen keuze hebben (en voor markten in minder rijke landen), is het fijn dat de audio zelfs op het suboptimale kijkmedium nog steeds verfijnd wordt.

