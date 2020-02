Netflix geeft voortaan zelf drietal top 10-lijstjes

Je weet voortaan precies wat iedereen in Nederland kijkt.





Eindeloos scrollen op Netflix is lang niet altijd een zegen en hier bij Apparata helpen we je al jaren een beetje orde te scheppen bij de streaming-veelvraat. Onze Netflix-lijstjes worden altijd verorberd door onze lezers, maar binnenkort neemt Netflix dat werk deels uit onze handen. De streaming-gigant komt namelijk zelf met een drietal top 10-lijstjes met de meest populaire content.

Netflix lanceert een nieuwe feature voor hun app, zo laat het bedrijf in een blogpost weten. Je kunt nu in één oogopslag zien wat het meest populair is in jouw land, zowel in de categorie series als films. Daarnaast is er een algemene top 10 van meest populaire content in jouw land, met dus series en films gemixt. Netflix updatet de lijstjes iedere dag; je zou je bijna kunnen voorbereiden op wat er de volgende dag besproken gaat worden bij de koffieautomaat.

Het Amerikaanse bedrijf was al even aan het experimenteren met deze nieuwe functie. In het Verenigd Koninkrijk en in Mexico werd de feature getest en nu wordt de top-functie breed uitgerold.

Hoewel het miljardenbedrijf niet bekend maakt welke landen er precies getrakteerd worden op de feature, weten we in elk geval zeker dat de Nederlandse versie het wel heeft. Overigens is het wel duidelijk dat de meeste Nederlanders niet naar dit lijstje hebben gekeken, want er is een hoop rotzooi trending op het platform.

Naast de top 10 zie je ook tijdens het browsen of een titel in de top 10 staat. Door een kleine banner weet je, ook als je nog niet bij de top 10 beland bent, dat content in die lijst staat. Voor het gemak zijn zowel deze banner als de daadwerkelijke top 10 van een eigen design voorzien, zodat ze er extra goed uitspringen.

Het blijft nog maar de vraag hoezeer Netflix’ top 10 een afspiegeling is van de realiteit. Het platform is namelijk ontzettend riant met het uitdelen van aanbevelingen voor hun eigen Originals. Kijk bijvoorbeeld naar de top 10 populairste shows van 2019 (door Netflix bekend gemaakt). 9 van de 10 titels in dat lijstje zijn Originals.

Foto’s @Netflix