Netflix gooit Our Planet, Explained en meer gratis online!

Netflix maakt in tijdens van corona een uitzondering en gooit meer dan 30 afleveringen van de beste infotainment-series gratis beschikbaar.





Netflix zal ongetwijfeld een gigantische nieuwe vlaag aan abonnees krijgen door de coronacrisis, maar voor alle mensen die niet willen betalen hebben ze iets geweldigs gedaan. De grootste streamingdienst plaatst meer dan 30 afleveringen van de beste docu’s van het platform gratis online op YouTube.

Streaminggigant Netflix doet potentieel miljoenen thuisblijvers die geen abonnement hebben een gigantisch plezier met de actie. Zo staat het alom geprezen Our Planet bijvoorbeeld in z’n geheel online. Dat wil zeggen 8 afleveringen van zo’n 50 minuten aan briljante natuurdocumentaires, uiteraard met de heerlijke stem van Sir David Attenborough eronder.

Ook knalt Netflix een aantal afleveringen van de infotainment-serie Explained online. Deze serie duikt in de meest uiteenlopende onderwerpen; van het uitroepteken tot de aandelenbeurs en van cricket tot het watertekort op aarde. Het is niet helemaal duidelijk waarom Netflix specifiek deze afleveringen heeft gekozen en andere mini-docus uit de serie links heeft laten liggen. Desalniettemin is ook Explained een aanrader.

Verder zijn ook allerlei andere documentaires gratis te checken op het YouTube-kanaal. Een serie over design, een docu over koraal, een hele reeks over babies en eentje over vrouwen in de Amerikaanse politiek. Kortom, infotainment genoeg bij Netflix en dat nu helemaal gratis! Netflix maakt niet bekend of de shows op het kanaal zullen blijven staan of wanneer deze eventueel weer offline gehaald worden. Snel kijken (en leren) dus!

