Zo beslist Netflix wat je te zien krijgt [trailer] - Apparata

Hoe bepaalt Netflix haar programma-aanbod? In een openhartige bui leggen ze het uit.

Netflix scoort natuurlijk regelmatig met Originals en succesvolle release. Vraag is hoe men weet welke producties succesvol zijn en wat ze moeten produceren om een kassucces te maken. Ook zien we steeds meer producties die in 1 land succesvol waren internationale successen worden. Denk maar aan Undercover of La Casa de Papel. Hoe kan dat?

Netflix legt uit: ‘vergelijkbare content’

Het eerste wat men doet is een nieuwe release vol hangen met tags. Deze bepaalt men via een standaard lijst specificaties. Ook geeft men in de data een samenvatting van de productie mee. Vervolgens gaat men meten. Als een bepaalde groep tags succesvol is bij een klant laten de systemen automatisch producties zien met dezelfde tags en een vergelijkbare samenvatting. Zo weet Netflix dus verrassend vaak goed te voorzien waarom je een totaal onbekende film of serie zo leuk vindt.

Netflix legt uit: Zo kiest men internationale releases en eigen producties

Ook bij het kiezen van locale producties die internationaal gaan of de onderwerpen voor de volgende originals komt geen mensenhand aan te pas. Men meet de doelgroep (het aantal en soort kijkers) in één land of een regio. Deze data zet men vervolgens in om de marketing te verhogen. Ook schat men op basis van deze informatie in hoe groot de kans is dat een serie in een ander land een succes zal worden. Zo zou de Nederlandse rapper ‘Snelle’ via deze methode onverwacht internationaal door kunnen breken. Dit gebeurt echter allemaal via kunstmatige intelligentie.

De onderliggende techniek heet transfer learning. Op basis van bronvragen (‘Met welke Original is de content te vergelijken?’ en ‘Wat voor publiek kan men verwachten?’) worden doeltaken uit gezet. Zo weet men dus welke Original internationaal kan gaan of welke marketingmiddelen moeten worden ingezet. Hierdoor krijgt Netflix eigenlijk continue een stroom aan succesvolle lokale producties en Originals voorgeschoteld. Afhankelijk van de inhoud kan men kiezen de productie internationaal te maken door ondertiteling en dubs te laten creëren, een original internationaal te lanceren of een nieuwe Original met een bepaald thema te maken.

Succes en nadeel van deze methode

Dat deze methode succesvol is blijkt wel uit de hits die Netflix scoort en het alsmaar stijgende aantal abonnees. Doordat men geen mensenwerk meer gebruikt volgt een objectieve selectie. Het nadeel is natuurlijk dat men voortborduurt op trends en daarmee de trend volgt. De kans om als nieuwe productie door deze algoritmes te breken en een nieuwe trend neer te zetten wordt daarmee wel een stuk kleiner, dus het nadeel is wellicht dat echt vernieuwende producties het lastig krijgen.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel lanceerde Netflix Nederland toevallig de trailer voor haar nieuwe productie Equinox. Je hebt nu enig idee waarom we deze voorgeschoteld krijgen.

Soms is een ongelukje niet te vermijden. Zo onthulde men ondanks alle AI-processen voortijdig een nieuwe serie.

Bron: Engadget