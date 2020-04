Netflix heeft weer veel nieuws voor groot en klein [trailers]

Nieuwe films en series, voor groot en voor de allerkleinsten, blijven bij Netflix komen.

Ook streamer Netflix maakt zich ondanks het enorme aantal nieuwe abonnees zorgen over de Coronacrisis. In het bijbehorende persbericht liet men wel weten dat er voorlopig genoeg nieuwe producties zijn. Hierover blijkt Netflix niet gelogen te hebben, want de trailers verschijnen aan de lopende band. Wij geven een overzicht van de trailers die men de afgelopen dagen vrijgaf.

Netflix film: All day and a night – vanaf 1 mei

In deze filmhuis-film vertelt de tot levenslang veroordeelde vanuit de gevangenis over zijn leven. Hoe kwam hij in de misdaad en waarvoor moet hij levenslang boeten? De regisseur was een van de regisseurs van Black Panther en zoals je in de trailer kunt zien wordt het dus alles behalve een zoetzappig verhaal.

Into the night – vanaf 1 mei

Passagiers op een nachtvlucht weten in deze serie niet wat ze meemaken als de zon ineens verandert in een alles vernietigend monster. De enige optie is westwaarts vliegen, maar dat leidt aan boord, in de cockpit en op de grond natuurlijk tot allerlei bijzondere situaties. Vanaf 1 mei kan je bekijken wat er gebeurt als dit rampscenario zich voltrekt. Je kunt nu al inchecken met de nieuwe trailer die Netflix vrijgaf.

Dead to me s. 2 – vanaf 8 mei

Vanaf 8 mei kun je genieten van het nieuwe seizoen van ‘Dead to me’. In deze serie gaat de weduwe op zoek naar de doodrijder van haar man. Christina Applegate en James Marsden zijn de hoofdrolspelers in deze dramaserie waarin de humor niet vergeten is. Vanaf 8 mei zet Netflix het tweede seizoen online. Als je er even in wilt komen is seizoen 1 nog steeds te bekijken.

Nog meer Netflix drama: White lines – vanaf 15 mei

De makers van de absolute hitserie Casa de Papel hebben het misdaadgenre voor deze nieuwe dramaserie niet verlaten. We volgen het verhaal van een vrouw uit Manchester. Als na 20 jaar het lichaam van haar broer, een destijds megapopulaire dj, op Ibiza wordt gevonden gaat zij op reis. Het wordt echter al snel een reis terug in een tijd van drank, dugs, onderwereld en aspecten van haar leven die ze graag was vergeten. Vanaf 15 mei kan je haar dramatische reis meebeleven.

Netflix voor de allerkleinsten

Natuurlijk zijn bovenstaande films en series niet geschikt voor de allerkleinsten, maar volgens veel fans kan je niet vroeg genoeg beginnen met bingewatchen. Daarom heeft Netflix een overzicht gemaakt met aanbod dat wel geschikt is voor de allerkleinste kinderen (en iedereen met jeugdsentiment).

Natuurlijk valt er veel meer te zien. Zo kun je ook even terug in de tijd met de klassieke Fast & Furious films.

Afbeelding: Netflix – ‘all day and a night‘