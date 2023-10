Netflix weer in een stijgende lijn

Netflix was in veel landen de pionier op het gebied van video on demand streaming. Nog steeds heeft Netflix een groot deel van de markt in handen, maar de steeds groter wordende concurrentie zag dat aandeel wel steeds kleiner worden. Vorig jaar nog rapporteerde Netflix in het eerste kwartaal een verlies van 200.000 abonnees. Het bedrijf verwachtte dat jaar nog eens 2 miljoen abonnees meer uit te moeten zwaaien.

Uiteindelijk werden het er “slechts” één miljoen. Minder dan verwacht, maar nog steeds een stevig verlies. Dat Netflix dit kwartaal groei zag in het aantal abonnees, mag dan ook een verrassing worden genoemd.

Grootste stijging van abonnees sinds 2020

Die verliezen zijn Netflix niet in de koude kleren gaan zitten. Na het bekendmaken van de verliezen, reageerde de beurs flink en kelderde de waarde van Netflix aandelen. Waarschijnlijk moet men de klopjacht die Netflix is begonnen op mensen die hun account delen in dit licht zien. Ook biedt Netflix in sommige landen, maar niet in Nederland, sinds kort een flink goedkoper abonnementstype aan met reclames.

Dat alles heeft er voor gezorgd dat Netflix het afgelopen kwartaal een flinke groei zag in het aantal abonnees. Eerder dit jaar gaf Netflix al aan dat de teller op 6 miljoen abonnees erbij stond. In totaal heeft Netflix er nu 8.8 miljoen abonnees bij. Daarmee is het de grootste stijging sinds Netflix in het begin van de corona pandemie in 2020 het ledenaantal met 10 miljoen zag toenemen. Of de groei stand zal blijven houden, is lastig te voorspellen. Maar de partijen die zich er aan durven wagen gokken op een ja.

Nerveuze aandeelhouders kunnen dus, voorlopig, opgelucht ademhalen. Netflix heeft het grootste gedeelte van 2022 hard moeten werken om het vertrouwen in de marktwaarde op te krikken. Dat lijkt nu dus ten dele gelukt te zijn. De aandelen sprongen na de bekendmaking een goeie 10% omhoog. Ten tijde van het schrijven van dit artikel stond de waarde van een aandeel in Netflix rond de 390 dollar. Geen kleingeld, maar nog altijd een zure appel voor investeerders die twee jaar geleden aandelen hebben gekocht voor 690 dollar per stuk.

Wil je een abonnement afsluiten bij een streamingdienst, maar twijfel je nog welke?