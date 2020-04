Nieuw: alle releases van Disney, Pixars etc. voor 3 jaar [trailers]

Filmgigant gooit planning om en Disney Plus abonnees profiteren snel.





Disney Plus wilde de grote kaskrakers eerst in de bioscopen blijven uitbrengen en pas daarna naar hun eigen kanaal brengen. Nu de Coronacrisis ervoor zorgt dat de bioscoopdeuren gesloten blijven heeft het Disney concern aardig wat wijzigingen in de line-up gemaakt. Waar men eerder Frozen 2 al vervroegd naar de streamer haalde is nu de beurt aan Artemis Fowl.

Deze blockbuster komt nu niet in de bioscoop uit wegens de Coronamaatregelen, maar maakt haar debuut op Disney Plus (al is het zicht wellicht iets minder dan in de bioscoop). De trailer kun je hier bekijken.

Overigens is het Disneycorcern inmiddels zo overtuigd van een langdurige impact dat zij haar hele releaseschema voor Walt Disney, Marvel, Pixar en allerlei andere verbonden productiehuizen voor 3 jaar heeft aangepast. Wij delen de nieuwste verwachtingen.

Disney releases in 2020

Verder zijn veel films opgeschoven. Dit is de nieuwe releaselijst voor 2020:

Soul (Disney and Pixar) – 19 juni

De trailer voor Soul is al vrijgegeven, dus hier zie je een voorproefje:

Mulan (Disney) – 24 juli

Ook van Mulan is al een trailer te bekijken:

Empty Man (20th Century Studios) – 7 augustus

The One and Only Ivan (Disney) – 14 augustus

The Beatles: Get Back (Disney) – 4 september

The King’s Man (20th Century Studios) 18 september

Death on the Nile (20th Century Studios) – 9 oktober

The French Dispatch (Searchlight Pictures) – 16 oktober

Everybody’s Talking About Jamie (20th Century Studios) – 23 oktober

Black Widow (Marvel Studios) – 6 november

Deep Water (20th Century Studios) – 13 november

Raya and the Last Dragon (Walt Disney Animation Studios) – 25 november

Free Guy (20th Century Studios) – 11 december

West Side Story (20th Century Studios) – 18 december

The Last Duel (20th Century Studios) -25 december (beperkt).

Uiteraard is er bij deze update van de releaselijsten vanuit gegaan dat de maatregelen tegen het Coronavirus snel weer zo normaal zijn dat opnames in ieder geval afgerond kunnen worden. Wel zien we nu al dat de verschuivingen in het releaseprogramma ook doorwerken in 2021. Zo zien we dat de Marvel-film Black Widdow naar 6 november is doorgeschoven. Hierdoor komen de volgende Marvel-titels pas in 2021 uit. Dit zien we op de release lijst voor komend jaar:

Walt Disney Releases 2021

The Last Duel (20th Century Studios) – 8 januari

The Eternals (Marvel Studios) – 12 februari

Ron’s Gone Wrong (20th Century Studios) – 26 februari

Untitled Disney Live Action – 12 maart

Bob’s Burgers (20th Century Studios) – 9 april

Untitled 20th Century – 23 april

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel Studios) – 7 mei

Cruella (Disney) – 28 mei

Untitled Pixar Animation – 18 juni

Jungle Cruise (Disney) – 30 juli

Untitled 20th Century – 13 augustus

Untitled 20th Century – 10 september

Untitled 20th Century – 1 oktober

Hamilton (Disney) – 15 oktober

Untitled 20th Century – 22 oktober

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios) – 5 november

Untitled Disney Live Action – 19 november

Untitled Disney Animation – 24 november

Untitled 20th Century – 3 december

AVATAR 2 (20th Century Studios) 17 december

Zoals je ziet wordt het aantal project dat concreet is steeds kleiner. We zien dan ook veel ‘voorlopige’ aankondigen. Het lijkt erop dat het concern hiermee wil laten zien dat het alle vertrouwen in de toekomst heeft.

Dit onderstreept zij door ook al een releaselijst voor 2022 te publiceren, maar die is nog minder concreet dan de lijst voor 2021.

Uiteraard kan je de lijst voor 2022 wel bekijken op de site van Walt Disney.