Nieuw: standaard elke vrijdag energieweerbericht

Wat is een energieweerbericht en waarom zouden we dat willen weten? Vanaf nu zal je elke vrijdag om 19.55 op RTL4 op de hoogte worden gebracht van de ‘energie verwachtingen’ van de week. Lees hier verder hoe dit ons kan helpen om dichter bij een CO2-neutraal Nederland te komen.

CO2-neutraal in 2050

De Europese regeringsleiders hebben in 2020 afgesproken dat de Europese Unie de komende jaren moet streven naar een reductie van 55% van zijn CO₂-emissies. Deze overgang naar duurzame energie is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland is dan ook hard aan het werken om een energiesysteem op te zetten waarbij nauwelijks nog CO₂ vrij komt. En dit doel moet bereikt worden in 2050.

Het eerstvolgende doel dat voor ogen ligt, is een duurzame energieproductie van ten minste 27% in 2030. Dit betekent dat tegen die tijd bijna een kwart van de Nederlandse energieproductie moet komen uit duurzame bronnen, zoals wind- of zonne-energie. Er is nog een lange weg te gaan voor ons land om dit te bereiken. Maar naast een verdere uitbreiding van de energie-infrastructuur van ons land, speelt ook het individu een belangrijke rol om onze doelen te bereiken.

Op de hoogte van het weer én de energie

Naast dat een weerbericht ons kan informeren of we vandaag lange of korte mouwen kunnen aandoen, zal het energieweerbericht je op de hoogte stellen of je vandaag je nieuwe zonnepanelen ten volste kan gebruiken. RTL weerman Maurice Middendorp benoemde dat onze energievoorziening steeds meer afhankelijk wordt van het weer.

Gezien de doelen van Nederland om steeds meer duurzame energie te gebruiken, betekent dit ook dat het aandeel van wind- en zonne-energie elke dag aan het groeien is. Het slim inzetten en gebruiken van duurzame energie is dus een kwestie van op de hoogte zijn hoe het weer dit kan beïnvloeden, en hoeveel energie een winderige dag je bijvoorbeeld zou kunnen opbrengen. Dit is precies waar RTL4 zijn kijkers van op de hoogte wil brengen.

Spaar geld en red tegelijkertijd het klimaat

Het energieweerbericht moet eraan bijdragen dat meer mensen bewust hun huishoudelijke apparaten gaan aanzetten of opladen als er veel groene energie beschikbaar is. Dit kan op een individueel niveau, waarbij huishoudens de energie van hun zonnepanelen optimaal kunnen benutten.

Op nationaal niveau zal dit bijdragen aan een slimmer gebruik van duurzame energie. Hierbij is het essentieel dat er meer mensen groene stroom gebruiken, opgewekt door wind- of zonnepaneelparken. Hierdoor zullen fossiele brandstofcentrales minder vaak hoeven bijspringen om te voorzien in de energievraag van ons land.

Green Energy Day 2050

Het nieuwe weerbericht van RTL4 werd gelanceerd op 8 maart, de Green Energy Day van 2024. Deze dag houdt in dat alle duurzame energie voor dit jaar op is, als we alles in een keer zouden gebruiken. Dit lijkt nu nog vroeg in het jaar. Uiteindelijk is het doel om deze Energy Day elk jaar zo’n twaalf dagen te verschuiven, zodat het in 2050 op 31 december zal vallen. Dit zal dan betekenen dat de gehele energievoorziening van Nederland vanuit duurzame bronnen komt. Daarnaast zal Nederland dan ook minder afhankelijk zijn van het buitenland, aangezien het kan voorzien in zijn eigen energiebehoeftes.

Kijk jij dus aanstaande vrijdag naar het nieuwe energieweerbericht van RTL4? Daarbij zal je op de website en app van Buienradar uitgebreidere informatie en tips kunnen vinden over het slimme gebruik van energie.