Vandebron levert duurzame en groene energie voor EV rijders: hoe zit dat?

Met een laadpas van Vandebron rijd je 100% groen. Als je een energiecontract afsluit, laad je je EV gegarandeerd met groene energie van Nederlandse bodem. Je kunt precies zien hoe en waar de stroom is opgewekt: door biomassa, wind of zon. Hoe werkt dit precies bij Vandebron? Waarom is deze energieleveranciers anders dan andere aanbieders en wat is duurzame en groene energie nu eigenlijk? De antwoorden op deze vragen lees je in dit artikel.

Waarom is deze aanbieder anders dan andere leveranciers van energie?

Goede energie tegen een goede prijs: dat is wat Vandebron biedt. Er wordt geen gebruik gemaakt van marge op je verbruik. Je betaalt dus niet overbodig veel geld aan een tussenpartij die grijze stroom als groen verkoopt. Het opwekken van energie wordt rendabeler gemaakt, met als gevolg dat het aantrekkelijker wordt om te investeren in het opwekken van duurzamere energie. Kortom, de prijs bij Vandebron kan zo laag mogelijk worden gehouden, terwijl de 100% groene energiebron een eerlijk tarief ontvangt.

Meer over Vandebron

Vandebron – onderdeel van Essent – is een Nederlands energiebedrijf dat groene stroom en gas levert aan particuliere en zakelijke klanten. Het doel is om Nederland 100% op groene energie te laten rijden. Deze aanbieder beschikt dan ook zelf niet over productiecapaciteit van energie. Wel kan je het op het platform energie kiezen die wordt verkregen van onafhankelijke Nederlandse producenten. Kortom, als klant kan je dus zelf kiezen welke groene energie je af wilt nemen. Door een laadpas aan te schaffen bij deze aanbieder rijd je zelf 100% groen en lever je een bijdrage aan mobiliteit van de toekomst, namelijk Nederland volledig op groene energie laten rijden.

Wat wordt er bedoeld met duurzame en groene energie?

Met duurzame energie wordt wind-, zon-, water- en bio-energie bedoeld. Windenergie wordt opgewekt door windmolens, zonne-energie door zonnepanelen en bio-energie door organisch materiaal. Een voorbeeld van dit materiaal is mest. Vandebron maakt geen gebruik van bio-energie uit diermeel. De bio-energie wordt in de meeste gevallen opgewekt middels een co-vergistingsinstallatie en het ‘Food-feed-fuel-principe’. Dit betekent dat er geen reststromen worden vergist die geschikt zijn voor menselijke en/of dierlijke consumptie. Op dit moment is het nog niet mogelijk om water-energie op te laten wekken bij een energiebron, vanwege het tekort aan installaties voor winning hiervan in Nederland.

Zo werkt Vandebron

Wil je gebruik maken van energie rechtstreeks afkomstig van de bron? Je kunt je gemakkelijk aansluiten door bij Vanbron een laadpas aan te schaffen. Met een laadpas van deze aanbieder krijg je toegang tot alle typen (snel) laadpalen binnen Europa. Het tarief is € 3,15 per maand. Indien je al klant bent bij Vandebron, ontvang je een gereduceerd tarief van maar € 1,50 per maand. Ook ontvang je 100 euro korting (exclusief btw) bij aanschaf van een laadpaal, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Er worden per laadsessie geen extra kosten gerekend. Daarnaast kan je maandelijks je abonnement stopzetten.

