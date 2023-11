Nieuwe AI tools, Grok en wederom oproepen tot overheidstoezicht

Het kan verkeren, zei Bredero. Zo ook in de tech sector. Een tijd lang was het relatief stil op het gebied van generatieve complexe rekenmodellen, ook wel bekend als “AI.” Dit was vooral in relatie tot de stortvloed aan “AI” nieuws dat volgde op de introductie van chatbot ChatGPT vorig jaar.

De afgelopen week introduceerde de ontwikkelaar van ChatGPT, OpenAI, een nieuwe serie tools waarmee derden hun eigen versies van de chatbot kunnen ontwikkelen. Wederom kwam een commissie van de Amerikaanse senaat om de risico’s van- en mogelijke regelgeving rondom “AI” te bespreken. Tot slot introduceerde Elon Musk de eerste versie van zijn eigen “AI.” In tegenstelling tot eerder voornemen niet genaamd “TruthGPT” maar “Grok.”

OpenAI DevDay

Begin deze maand heeft OpenAI haar eerste DevDay conferentie gehouden. Nu het veld aan AI ontwikkelaars steeds groter wordt, zoekt het bedrijf naar nieuwe manieren om voor te blijven lopen op het peloton. In het kader van deze wapenrace introduceert OpenAI nu een serie update voor “AI” tools waarmee bedrijven een op maat gemaakte versie van ChatGPT kunnen maken. Deze zal simpelweg GPT’s genoemd worden.

Qua toepassingen kan je denken aan bijvoorbeeld integratie in eigen producten of voor interne databases. OpenAI CEO Sam Altman liet tijdens de conferentie zien hoe zelfs een leek, zonder enige kennis van programmeren, zelf met de tools aan de slag kan. Daarbij gaat het bedrijf later deze maand ook de GPT-Store lanceren. Op deze stores kan men de reeds gemaakte GPT’s opzoeken.

Waarschijnlijk probeert het bedrijf door een gemeenschap van ontwikkelaars aan zich te binden, de enorme problemen waarmee het heeft te kampen op te lossen. OpenAI is gezien de geringe inkomsten uit haar producten voor het overgrote deel afhankelijk van investeringen. Als het grote geld, bijvoorbeeld de miljardeninjecties van Microsoft, ophoudt te stromen is het bedrijf binnen de kortste keren failliet. De complexe rekenmodellen vragen enorm veel rekenkracht. Alleen ChatGPT draaiende houden kost dagelijks al 700.000 dollar.

“AI” in de gezondheidszorg

Patiënten klagen vaak steen en been dat ze honderden euro’s moeten betalen aan eigen risico. En dat terwijl ze maar een paar keer kort met een arts hebben gesproken. Het maakt maar weer eens duidelijk dat maar weinigen op de hoogte zijn van de enorme administratieve lasten waaronder de gemiddelde arts gebukt gaat. Dat geldt zeker in de VS, waar verzekeraars een nog stevigere greep hebben op de hals van de zorgsector. Wanneer je artsen vertelt dat er momenteel technologie wordt ontwikkeld die, mogelijk, ooit, een groot deel van deze last over kan nemen zullen ze dan logischerwijs staan te springen.

Toch zijn er ook gevaren. Zeker waar het gaat om de zorg wil je dat administratieve processen transparant zijn en er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Iets wat met de huidige staat van “AI” volstrekt onmogelijk is. Vandaar dat een subcomissie van de Amerikaanse senaat zich deze maand over deze kwestie heeft gebogen. Wederom werd er voorgenomen de technologie vooral te gaan reguleren. Er werd niet concreet gezegd hoe.

Grok

Als Elon zijn genie ergens in doorschijnt, dan is het wel in de namen die hij voor zijn producten verzint. Cybertruck, X en nu Grok. Een select groepje intimi heeft toegang gekregen tot de chatbot, die volgens Musk zelf zijn eigen sarcasme en humor naadloos emuleert. Dus wil je een “AI” chatbot die klinkt alsof Elon de antwoorden op je prompt hoogstpersoonlijk en in allerijl heeft uitgetypt, kijk dan niet verder dan Grok!

De naam is afkomstig uit het boek The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Volgens xAI, de ontwikkelaar van Grox, is de chatbot humoristisch en een tikje rebels. “Niet gebruiken als je humor haat!” , aldus xAI in een recente blogpost. De chatbot wordt getraind met data afkomstig van Twitter/x. Dit gegeven zal mensen die bekend zijn met het platform direct zorgen baren. Chatbots trainen met data afkomstig van de meest heethoofdige sectoren van het internet gaat doorgaans niet zo lekker.

De chatbot is momenteel nog in de beginstadia van ontwikkeling, maar moet snel beschikbaar zijn voor X Premium+ abonnees. Musk startte de ontwikkeling van de chatbot nadat hij zich terugtrok uit OpenAI. De producten van het bedrijf worden er van weerhouden scheldwoorden te gebruiken, en een chatbot die het n-woord niet kan zeggen, nou ja, dat is “zorgwekkend.”