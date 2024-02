Nieuwe DSA-regels voor Bol.com en Marktplaats

De Digital Services Act, ook wel bekend als DSA, heeft laten weten groot nieuws te hebben. Er is nu namelijk een krachtige verschuiving in de manier waarop online platforms en diensten zullen moeten opereren. Terwijl tech-bedrijven als Google en Facebook al eerder onder de regels van de DSA vielen, wordt nu de horizon verbreed. Platforms als Bol.com en Marktplaats worden gedwongen hun digitale kaarten op tafel te leggen.

Deze grote verandering, die afgelopen 17 februari 2024 van kracht ging, stelt nieuwe normen vast voor transparantie en gebruikersbescherming. Laten we duiken in de kern van deze veranderingen en de impact ervan op het online landschap verkennen.

Gevoelige gegevens in de schijnwerpers

Achter de schermen van de genoemde grote en populaire online platforms schuilen complexe algoritmes. Vanaf nu moeten de digitale architecten hun geheimen onthullen, aangezien de DSA vereist dat alle online platforms inzicht geven in de algoritmes die worden toegepast. Ook reclames worden ontdaan van gerichtheid op kinderen en het gebruik van gevoelige gegevens. Hieronder vallen onder andere religie, geslacht, ras en politieke opvattingen. De rode draad in de nieuwe DSA-regels is gebruikersbescherming. Door transparantie te eisen, beoogt de DSA een schild te vormen tegen online misleiding en illegale informatie.

Kleine stappen met grote gevolgen

Deze digitale revolutie begon eerder met de inwerkingtreding van de DSA voor de 19 grootste platforms waaronder Google, YouTube, en Facebook. Nu worden platforms als Bol.com en Marktplaats toegevoegd aan de lijst van entiteiten die zich moeten onderwerpen aan de nieuwe digitale orde. De Europese Commissie (EC) houdt toezicht op de naleving, en bedrijven die niet meebewegen, riskeren boetes. Hoewel de Nederlandse handhaving nog niet volledig op orde is, staat vast dat deze uitbreiding de digitale landschapsarchitectuur zal hervormen en standaarden zal vaststellen voor wereldwijde regulering van online platforms.

Van online platforms tot digitale diensten

De nieuwe regel omvat niet alleen de bekende sociale netwerken en online marktplaatsen, maar reikt verder naar platforms voor content delen, online reizen en accommodatie. Digitale diensten moeten nu informatie publiceren over het aantal actieve gebruikers. Hierbij gelden er extra verplichtingen voor de grootste spelers. Deze uitgebreide kijk op digitale diensten markeert een stap voorwaarts in het creëren van een gelijk speelveld en het bevorderen van eerlijke concurrentie in de digitale wereld.

Bescherming de digitale toekomst?

De bescherming tegen gepersonaliseerde advertenties op basis van gevoelige kenmerken, extra waarborgen voor minderjarigen, en maatregelen tegen desinformatie vormen de bouwstenen van een verantwoordelijke digitale samenleving. Het toezicht door de Europese Commissie geeft aan dat verantwoordelijkheid en transparantie de kern zullen zijn van de digitale toekomst.