Nieuwe films en series op Disney+ in juni 2023

Disney, welke millennial is er niet groot mee geworden? Op deze streamingdienst vind je alle welbekende Disney films, van Aladdin tot Frozen. Maar Disney+ is meer dan alleen klassieke Disney content. Er staat dan ook niet voor niets een plus achter. Onder de Disney-banier vallen ook Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.

Met een Disney+ abonnement kun je onbeperkt films en series streamen. Je hebt de keuze tussen maandelijks (€9,99) of jaarlijks betalen. Kies je voor jaarlijks dan profiteer je van 15% korting. Hieronder volgt een drietal nieuwe releases voor Disney+ in de maand juni waarvan wij denken dat ze de moeite waard zijn om te checken.

Avatar: The Way of Water

James Cameron is een bijzondere man. Aan de ene kant pretendeert hij een ware artiste te zijn en heeft hij hele specifieke meningen over zijn gekozen medium, aan de andere kant maakt hij uitsluitend broad-appeal, even de hersens uit, blockbusters. De wereld is vol van die mooie tegenstrijdigheden.

Of een film nu wel of niet 3 uur lang hoeft te zijn, Avatar 2 (looptijd 192 minuten) is zonder excuses een lange zit! Dus misschien even over twee avonden verspreiden (maar laat James het niet horen). Wat krijg je er voor terug? Maximaal spektakel! Toen de eerste Avatar uit kwam, alweer 14 jaar geleden, sloeg iedereen stijl achteruit van het visuele vernuft. Anno 2023 staat een publiek niet zomaar te kijken van wat CGI. Toch is ook het tweede deel, uit wat uiteindelijk een franchise met 5 delen moet worden, erg indrukwekkend.

Al het andere is ondergeschikt lijkt het wel. Deel 1 werd universeel gezien als “Dances With Wolves in space”. Zelfs James Cameron gaf dat uiteindelijk toe. Wat dat betreft zet deel 2 geen grote stappen. Wel zien we dit keer meer dan alleen een blauwe Kevin Costner wannabe. In The Way of Water komt een complete familie Sully’s ten tonele. Maar veel verder dan dat gaat het niet. De bad guy, die aan het einde van de vorige film ogenschijnlijk onherroepelijk aan zijn einde kwam, wordt simpelweg uit de ijskast gehaald.

Maar dat mag er allemaal niet toe doen. Met de juiste mindset biedt Avatar: The Way of Water iets waar veel mensen toch op zitten te wachten. Namelijk: even een paar uur het hoofd uit en genieten van mooie plaatjes. Nog even wachten tot 7 juni, dan is de film te streamen op Disney+.

The Full Monty

“Okay, luister, ik heb een idee voor een film! Een vader van middelbare leeftijd heeft snel geld nodig om zijn zoon te kunnen zien. Dus gaat hij met een paar maten, allemaal minstens 40 en eveneens harig en mollig uit de kleren. Volledig… uit de kleren. En het werkt ook nog!”

Het feit dat die woorden ooit gesproken zijn en tot een film hebben geresulteerd kan ik nog steeds niet bevatten. Of het in een lift was, of tijdens een pitch meeting, geen idee. Toch fijn dat het zo is gegaan, want The Full Monty (1997) is een inmiddels legendarische comedy. 25 jaar later komt nu het vervolg.

De originele zes zijn terug. Een stuk ouder en nog altijd niet wat de meeste mensen zich inbeelden wanneer ze de ogen sluiten en aan strippers denken. Toch gaan ze wederom proberen wat te maken van hun leven. Het gaat de ene wat beter af dan de andere, maar allen hebben ze te maken met de harde realiteit van zowel het leven alsmede hedendaags Sheffield: verval. Dus pakken de gang hun problemen aan op de enige manier die ze kennen, namelijk met een “eerbetoon” aan hun levenslange vriendschap.

True Lies

Nog een James Cameron vehikel, al is het dit keer gebaseerd op eerder werk van de filmmaker. True Lies is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1994. Dit keer in serie format, volgen we Harry Tasker. Zijn baan is slechts een front, in het diepste geheim is hij geheim agent voor Omega Sector.

Aan Tasker de taak om zijn geheime baan en zijn gezinsleven te balanceren. Tot dusver gaan serie en film gelijk op. Wederom komt vrouwlief achter de werkelijke activiteiten van haar man, hetgeen resulteert in de nodige heisa. In de film redden man en vrouw samen de wereld. Lukt ze dat deze keer ook? Uiteraard zijn er verschillen. In 1994 werd de hoofdrol vertolkt door Arnold Schwarzenegger, dit keer is het de beurt aan Steve Howey.

De eerste acht afleveringen zijn reeds te zien op Disney+. In juni komen daar de laatste afleveringen van seizoen 1 bij.

