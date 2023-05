Nieuwe films en series op HBO Max in mei 2023

HBO mag dan in de VS een zogenoemde ‘household name’ zijn, voor velen kwam de zender uit het niets ten tonele met de release van Game of Thrones helemaal terug in het grijze verleden genaamd 2011. Sindsdien weten we ook hier in Nederland dat HBO staat voor kwaliteit. Hopelijk vergeten we dat niet wanneer de drie letters van de naam van het streaming platform verdwijnen en het simpelweg ‘Max’ gaat heten.

Omdat HBO is overgenomen door Warner Bros Discovery vind je meer content op het platform dan je wellicht op het eerste oog gedacht zou hebben. Op HBO Max zie je ook content van Warner Bros., Cartoon Network en Adult Swim. Een Basic HBO Max abonnement heb je al vanaf een schamele € 5,99!

Love to Love You, Donna Summer

In een wereld die gedomineerd werd door namen als Aretha Franklin en Gloria Gaynor, was daar ineens een vrouw genaamd Donna Summer. Soul, Disco en Funk vormden het strijdtoneel. De zangeressen die streden om het spotlight waren allemaal steen en steen goed, maar op één vlak kon niemand de strijd aan met Donna. “Ik benader zingen als een actrice, niet als een zangeres.” De quote is te horen in de trailer en omvat precies wat Summer bijzonder maakte. Showbizz, baby! En een show gaf ze zeker weg, elke keer weer.

Donna Summer is bekend van nummers als ‘I Feel Love’, ‘Love to Love You’ en ‘Hot Stuff’. Maar dat alles, zo gaf ze zelf aan, was dus een act. Welk mens ging er echt schuil achter de in 2012 overleden “actrice”? In deze documentaire probeert regisseur Roger Ross Williams die vraag te beantwoorden. In februari ging de docu al in première bij het Berlin Film Festival en kreeg daar een warm onthaal. Voor ons ongelukkigen rest niets anders dan te wachten tot de release op HBO Max op 20 mei. Bekijk hieronder alvast de trailer.

White House Plumbers

Nee, niet een film over de nasleep van die keer dat Donald Trump een heel team basketballers koude McDonald’s voorschotelde. White House Plumbers gaat over de handlangers van die andere Republikeinse president met losse opvattingen over wat wel en niet legaal is. “I’m saying that when the president does it, that means that it’s not illegal.” Een uitspraak van Nixon die voor velen niets minder betekende dan een bekentenis van schuld in de context van het Watergate schandaal.

Woody Harrelson en Justin Theroux spelen Howard Hunt en Gordon Liddy, de White House Plumbers. Hun taak, om het even in minder smakelijke termen te brengen, “was to make the shit go away.” Oftewel om het lekken van stukken naar de pers tegen te gaan. In die strijd wordt geen middel ongebruikt gelaten. Ze gaan iets te fanatiek te werk met als resultaat, spoilers, het uiteindelijke ontslag van Nixon. Wie Harrelson en Theroux kent weet ongeveer wat men kan verwachten: humor van kaliber. De serie is op 1 mei in première gegaan op HBO Max. Bekijk hieronder alvast de trailer.

Spy/Master

Het jaar is 1978 en Nicolae Ceaușescu regeert Roemenië met een ijzeren vuist. In deze gespannen sferen besluit zijn rechterhand Victor Godeanu (gespeeld door Alec Secareanu) dat het wel welletjes is; hij gaat overlopen naar de Amerikanen. Het verhaal is waarschijnlijk deels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ion Mihai Pacepa, een Roemeense tweesterrengeneraal die in 1978 daadwerkelijk is overgelopen naar de Amerikanen. Toen de hoogst geplaatste sovjet die ooit de stap had gezet.

Godeneanu is in Spy/Master echter niet alleen rechterhand van Ceaușescu, maar houdt ook voor de KGB een oogje in het zeil. Wanneer dit openbaar dreigt te worden kiest hij tijdens een diplomatiek bezoek in Duitsland het hazenpad. Een probleem is echter: zijn familie is gewoon nog in Roemenië. Het belooft een bloedstollende serie te worden. Spy/Master is vanaf 19 mei te streamen.

