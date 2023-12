Nieuwe films op Prime Video in december 2023

Old man Bezos verkoopt al even geen boeken meer vanuit zijn garage. Amazon is ondertussen een e-commerce gigant van ongekend formaat. Maar daar blijft het niet bij! Zo heeft Amazon zich ondertussen ook in de streaming war gemengd met Prime Video.

Prime is in Nederland vooral bekend van de Rings of Power Lord of the Rings serie, die dient als vlaggenschip van de streamingdienst. Maar Prime heeft meer te bieden dan alleen die ene serie. In dit artikel lees je meer over de streaming content die deze maand te zien is aan films.

300

Zack Snyder heeft een kenmerkende stijl, kunnen we gerust stellen. De regisseur houdt zich voornamelijk bezig met het verfilmen van stripverhalen en weet de unieke stijl van elke strip als geen ander te vertolken naar het grote scherm. Fans van de regisseur waren zelfs zo ontdaan toen deze achter het roer van de Justice League verfilming werd weggehaald dat ze jaren lang campagne hebben gevoerd om Zack’s versie van de film te zien te krijgen. En het is ze nog gelukt ook!

300 is gebaseerd op het gelijknamige stripverhaal van Frank Miller over de gebeurtenissen rond de slag bij Thermopylae in 480 voor Christus. De verfilming behoudt de karakteristieke stijl van Miller zijn tekeningen, zit bomvol geweld en vooral heel veel sloooooow mooooootiooooon.

Het verhaal volgt Leonidas (Gerard Butler), de meest Schotse der Spartaanse koningen, in zijn strijd tegen de Perzen. Omdat de rest van de Grieken liever op hun reet zitten terwijl de Perzische horde stadstaat na stadstaat opslokt, verzamelt Leonidas zijn 299 naaste gym buddies en trekt ten strijde. Daar houden de overeenkomsten met de oorspronkelijke tekst eigenlijk wel op. Wat volgt is een kleine twee uur aan visueel spektakel. Topvermaak is het wel, maar voor een geschiedenisles moet je echt ergens anders wezen.

Bill & Ted’s Bogus Journey

Bill & Ted’s Bogus Journey is de ultieme stonerfilm! Of nou ja, misschien staat Bogus Journey op de 2e plek, het is maar net wie je het vraagt. Bogus Journey is namelijk het tweede avontuur van Bill (Alex Winter) en Ted (Keanu Reeves). Ten opzichte van het eerste deel gaat Bogus Journey er in sommige opzichten op vooruit. Bijvoorbeeld met de komst van een echte bad guy in de vorm van niemand minder dan de Dood zelf (William Sadler). Aan de andere kant is Bogus Journey wel een stuk minder spontaan en daardoor wat meer voorspelbaar dan het eerste deel, Bill & Ted’s Excellent Adventure.

Maar Bill & Ted vormen nog steeds een onweerstaanbaar grappig duo. Met een energieke combinatie van optimisme en cluelessness gaan ze elke uitdaging aan. In Bogus Journey zien we een toekomst waarin de fantastische muziek van Bill & Ted een utopische samenleving heeft gecreëerd. Maar een terrorist steelt het tijdreizende telefoonhokje en gaat terug naar het verleden om Bill & Ted ervan weerhouden de Battle of the Bands te winnen. Bill & Ted moeten naar de hel en terug, letterlijk. Maar zal het ze lukken om de terrorist en robot kopieën van zichzelf te verslaan om de Battle alsnog te winnen? Maar een manier om er achter te komen.

The Matrix

De gezusters Wachowski hebben met hun Matrix films de wereld van cinema voor altijd veranderd. De hele trilogie is vanaf deze maand te zien op Prime Video, maar helaas is alleen het eerste deel echt goed te noemen. Fans van de stijl en de special effects zullen de andere twee delen ook kunnen waarderen. Maar ze missen beslist de balans tussen filosofie en actie die het eerste deel zo goed maakt.

Keanu Reeves speelt Neo, een programmeur/hacker die op een dag geconfronteerd wordt met het feit dat hij in een computersimulatie leeft. Deze simulatie is gemaakt door een kunstmatige intelligentie die de gehele mensheid tot slaaf gemaakt heeft. Neo en alle andere mensen in de Matrix dienen als batterijen om de machine te laten draaien. Maar in de echte wereld bestaan nog vrije mensen die de menselijke soort willen redden, en daarvoor hebben ze Neo nodig.