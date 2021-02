Nieuwe Nederlandse Orginals op Netflix - Apparata

Wij houden van de Nederlandse Orginals van Netflix, vandaag maakte Netflix bekend welke er binnenkort aankomen.

Undercover was zo’n serie waar we aan de buis gekluisterd zaten als er een nieuwe aflevering online werd gezet. Gelukkig is onlangs het derde seizoen aangekondigd. Netflix groeit al jarenlang gestaag en dat komt ook door de (nieuwe) Nederlandse Orginals. Maar ook van andere landen, zo hebben we Lupin. Dit is een Franse Orginal dat op dit moment enorm scoort. Maar vergeet ook niet Dark en La Casa de Papel. Stuk voor stuk Orginals die aanslaan bij het grote publiek. Het zijn dus niet alleen de Amerikaanse titels meer die kaskrakers worden.

Nieuwe Orginals

Netflix is in ons land populair. Ook met de Nederlandse producties, denk hierbij aan Undercover. De opnames voor het derde seizoen lopen en naar verwachting zullen de eerste trailers snel volgen. Het bedrijf kondigt nu een nieuwe Orginal aan met Anna Drijver en Elise Schaap. Jelle de Jonge zal de serie produceren. Het is de eerste Nederlandse comedy op Netflix. De serie is zeer relevant en gaat over Michelle (Schaap) die helemaal geobsedeerd is om influencer te worden.

Ik hoop dat het ranzig, wonderlijk, romantisch, verdrietig, belachelijk en grappig wordt”, Schaap

Schaap kennen we natuurlijk van Undercover en de TV kantine, waar zij op een briljante manier bekende Nederlanders nadoet. Nu neemt ze dus een serieuzere rol op haar, desalniettemin wordt de serie aangekondigd als comedy. In de serie raakt Michelle verslaafd aan social media en de erkenning daarvan. Alles draait hier om. Relaties met de familie en vrienden gaan hierdoor kapot. Altijd meer volgers willen en daar alles voor doen, de lifestyle wordt haar leven met alle gevolgen van dien. De serie, de naam is nog niet bekend, is in 2022 te zien op Netflix.

Groot nieuws van Elise Schaap en Anna Drijver! 🤩 pic.twitter.com/94wNDQQWRl — Netflix NL (@NetflixNL) February 4, 2021

Forever Rich

Daarnaast zal Netflix met de eerste Nederlandse komische misdaadserie komen. Forever Rich gaat over Richie die wordt gespeeld door Jonas Smulders. Hij is een jonge artiest die hoopt snel door te breken als Nederlandse rapper. Alles lijkt perfect te gaan, maar uiteraard is dat niet zo.

Dit zijn de eerste beelden van Forever Rich, de eerste Nederlandse Netflix film. Vanaf eind 2021 te zien! pic.twitter.com/OQQXtxoCTU — Netflix NL (@NetflixNL) February 4, 2021

Al snel zijn er problemen. Hij wordt namelijk bestolen door een groep tieners, hier laat Richie het niet bij zitten. Hij is namelijk zijn dure horloge kwijt en de diefstal is online gezet. Zijn reputatie staat dus op het spel. Klinkt allemaal vrij duister, maar de schrijvers Shady El-Hamus en Jeroen Scholten geven aan dat het ook een film moet zijn waar je om moet lachen. Wij zijn benieuwd!