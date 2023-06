Nieuwe privacy functies voor Whatsapp

Whatsapp is zo universeel dat je er bijna niet meer omheen kan. Wel handig, maar er gaat ook een hoop vertrouwelijke informatie door het appverkeer. Gelukkig zegt Whatsapp het beschermen van de privacy van haar gebruikers als drijvende kracht achter de app te beschouwen. Van end to end versleuteling tot personalisatie: er zijn nogal wat manieren waarop Whatsapp bezig is met Privacy. Daar komen nu een aantal functies bij. Welke dit zijn, lees je in dit artikel.

Onbekende bellers stilhouden

Belt er tegenwoordig nog iemand met de telefoon? Belminuten zijn doorgaans met de meeste abonnementen niet voor niets erg goedkoop. Ook via whatsapp kan je bellen en dan lekker over het internet. Helaas zorgt dat goedkope bellen er ook voor dat het makkelijker wordt voor oplichters om je lastig te vallen. Om gebruikers een middel te geven waarmee ze ongewenste belletjes er uit kunnen filteren, is er nu de functie om onbekende bellers stil te houden.

Spam, scams en oproepen van onbekende mensen, het maakt niet uit. Staat het nummer niet in je telefoon? Dan zal Whatsapp je telefoon niet over laten gaan. Wel zijn al deze oproepen zichtbaar in je lijst bij ‘Oproepen’. Zodoende kan je wel checken wie je geprobeerd heeft te bellen, mocht het toch een belangrijk belletje zijn geweest. De functie is aan of uit te zetten bij ‘Oproepen’ in het Privacy menu.

Privacy controle

Deze stapsgewijze functie leidt je langs alle belangrijke privacyinstellingen op Whatsapp. De bedoeling is om je te helpen de instellingen te selecteren die het beste bij jou passen. De één wil wat meer vrijheid en gemak, de ander timmert het liefst alles dicht. Überhaupt is het handig om alle functies eens langs te lopen. Wellicht zitten er een paar tussen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden.

Oudere privacy functies van Whatsapp

Het bovenstaande is dus nieuw en met het publiceren van dit artikel reeds beschikbaar. Maar ben je al op de hoogte van de privacy functies die Whatsapp al had? End to end encryptie (versleuteling) is de meest basale manier waarop Whatsapp de privacy van gebruikers probeert te beschermen. De bedoeling van deze functie is om te garanderen dat alleen verzender en ontvanger een bericht kunnen lezen.

Het komt erop neer dat een bericht bij verzending wordt verhaspeld en bij ontvangst weer in elkaar wordt gezet. Zodoende kan iemand die het bericht wil onderscheppen er helemaal niets mee. Zowel verzender als ontvanger beschikken over een publieke sleutel en hebben ook elk een privésleutel. Dit wordt Public Key Infrastructure genoemd.

Maar er zijn nog meer functies. Whatsapp biedt gebruikers de mogelijkheid om berichten een vervaldatum te geven zodat deze niet eindeloos online blijven staan. Berichten en media zoals foto’s kunnen met een druk op de knop worden voorzien van een functie waarmee ze slechts 1x bekeken kunnen worden. Handig bijvoorbeeld wanneer een werkgever een foto van je identiteitskaart nodig heeft, maar je zo’n foto liever niet eindeloos in de telefoon van je werkgever rond wil laten slingeren. Tot slot zijn er de welbekende tweestapsverificatie en de mogelijkheid om chats te vergrendelen achter een wachtwoord of biometrische gegevens (zoals een vingerafdruk).

Een veilige plek

Of Whatsapp nu daadwerkelijk de privacy van gebruikers hoog in het vaandel heeft, of dat het bedrijf vooral de zenuwen van de investeerders wil bedwingen is natuurlijk de vraag. Maar linksom of rechtsom is het voor de gebruikers wel erg prettig dat Whatsapp zo aan de weg timmert op het gebied van privacy.

Whatsapp zegt gebruikers een veilige plek te willen bieden. Vanaf deze week moedigt het bedrijf mensen aan om op een veilige manier contact met elkaar op te nemen via een privébericht. Om die boodschap de wereld in te brengen heeft Whatsapp een korte youtube video uitgebracht.

Whatsapp brengt de laatste tijd veel nieuwe functies uit.