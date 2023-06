Alles over de nieuwe functie van Whatsapp

Whatsapp introduceert een nieuwe functie, genaamd Community. Hierbij is het mogelijk dat alleen de beheerder berichten kan delen met grote groepen. Deze functie kan handig zijn voor bijvoorbeeld bedrijven en scholen. In dit artikel leggen we uit hoe je de nieuwe functie van Whatsapp kunt gebruiken.

Wat houdt de nieuwe functie precies in?

De functie Community kun je eenvoudig in het overzicht in WhatsApp aanklikken. Dit moet de app nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Je kunt gebruik maken van deze nieuwe omgeving om groepschats aan te maken waarin alleen de beheerder berichten kan versturen. Dit kan ideaal zijn voor bijvoorbeeld evenementenorganisaties die werken met veel vrijwilligers, scholen, sportclubs en voor verschillende bedrijven. De beheerder kan op deze manier snel en duidelijk een boodschap delen die zo duidelijk in beeld blijft staan. In de kanalen kan een beheerder gebruik maken van alle opties die ook in een ‘normale’ chat langskomen. Denk hierbij aan tekst, foto’s, video’s, stickers en polls.

Doorzoekbare directory

Het is niet alleen een eenvoudige en snelle tool om mee te communiceren naar een grote groep, het biedt ook nog een ander voordeel. Whatsapp heeft ook een doorzoekbare directory ingebouwd. Hierin kun je kanalen zoeken die je wilt volgen. Deze kanalen kunnen dat updates geven, waardoor je op de hoogte bent van de laatste berichten. Hier kunnen beheerders slim op inspelen. Zo kan een gemeenteraad bijvoorbeeld het laatste nieuws delen op zo’n kanaal, een restaurant een nieuwe aanbieding of je kunt zelfs denken aan een kanaal waarin je een nieuwe taal kunt leren.

Wanneer update beschikbaar?

Whatsapp doet er altijd alles aan om de app constant te verbeteren en ervoor te zorgen dat de app snel werkt en niet vastloopt. Hierdoor ontwikkelen ze ook steeds nieuwe functies om de app toegankelijker en makkelijker te maken. Uit veel reacties blijkt dat mensen erg nieuwsgierig zijn naar deze nieuwe functie. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie bij iedereen zal werken. Het is wel aan te raden om de app te updaten, zodat je gebruik maakt van de laatste versie.

