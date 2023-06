Nieuwe releases op Netflix in juli 2023

Hoewel er anno 2023 meer concurrentie is dan ooit op de streamingmarkt, blijft Netflix in Nederland ruimschoots de grootste. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix originals.

Qua abonnementen heeft men de keuze uit drie opties. Basic (€7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD-kwaliteit. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar twee nieuwe films en een serie die de komende maand op Netflix te zien zijn.

1917

Met ‘Im Westen nichts Neues’ bracht Netflix al eerder de Eerste Wereldoorlog naar het kleine scherm. Dit keer minder kriegschmerz en meer heroïek. Het is, zoals de titel doet vermoeden, het jaar 1917 en we bevinden ons aan het Westelijke Front, in het meest noordelijke puntje van Frankrijk. Een verkenningsvlucht legt cruciale informatie bloot, maar met opgeblazen telefoonlijnen is er geen snelle manier om deze informatie te brengen waar het zijn moet. Aan William Schofield (George McKay) en Tom Blake (Dean Charles Chapman) de taak om de kapotgeschoten velden en dorpen voor de Hindenburglinie te doorkruisen en zodoende het nodeloze sterven van hun strijdmakkers (waaronder de broer van Blake) te voorkomen.

Het is een film vol indrukwekkende beelden en special effects die (letterlijk) van het beeld af knallen. De aanwezigheid van meer dan 500 figuranten voorziet de slagveld scènes van een zeer indrukwekkende schaal. Dat het een film is met ambitie zie je ook aan de hoeveelheid grote namen in de supporting cast, bijvoorbeeld Mark Strong, Richard Madden, Colin Firth en Benedict Cumberbatch. Bij release viel 1917 zowel bij critici als de algemene filmganger goed in de smaak. Volgens ons is dit oorlogsdrama dan ook zeer de moeite waard om te checken. 1917 is vanaf zaterdag 1 juli te zien op Netflix. Bekijk hieronder alvast de trailer.

Gangs of New York

Deze hit van Martin Scorsese mag ondertussen alweer een dikke 20 jaar oud zijn, hij hakt er daardoor niet minder hard in. Rauw, intens en toegegeven, af en toe een beetje een rommeltje. Maar dat laatste hoort er bij een film over rivaliserende straatbendes dan ook wel een beetje bij. We volgen Amsterdam Vallon (want zelfs oud Nieuw York was ooit Nieuw Amsterdam), gespeeld door Leonardo DiCaprio. Het duo Scorsese en DiCaprio is zo productief dat het zelfs een eigen Wikipedia pagina heeft. Gangs of New York vormt het begin van die werkrelatie. Op jonge leeftijd ziet Amsterdam zijn vader sneuvelen in een groot straatgevecht en wederom lanceert een sterfgeval gespeeld door Liam Neeson een groot drama. Amsterdam is namelijk er op uit om de dood van zijn vader te wreken, en wijkt in het navolgen van dat doel voor niets of niemand.

Een van Cinema’s grootste critici, Roger Ebert, was goed te spreken over de film. Weliswaar vond hij het geen carrière hoogtepunt voor Scorsese, maar dat mag voor ons onpartijdige kijkers de pret niet drukken. Ebert noemt Bill the Butcher, gespeeld door Daniel Day Lewis, als hoogtepunt van de film. Een antagonist die beslist meer is dan alleen een antagonist. Zijn bijzondere manier van spreken, hoe hij zijn gewetenloosheid goed praat met filosofie, Bill is zo veel meer dan een struikelblok voor onze held, Amsterdam. Zijn intense ogen staan bij mij voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Gangs of New York is vanaf 1 juli te zien op Netflix. Bekijk hieronder alvast de trailer.





The Witcher Season 3 Volume 2

Het passieproject van aartsgek Henry Cavill is terug met alweer het derde seizoen. Cavill speelt de Witcher Geralt of Rivia, roulerend op zoek pseudo adoptiedochter Ciri, de geestachtige Wild Hunt of gewoon een volgende job als monsterverdelger. Het eerste seizoen van The Witcher kon rekenen op gemengde kritiek, maar seizoen 2 wordt door critici omschreven als een flinke stap in de goede richting. Dit kwam voornamelijk doordat seizoen 2, net als de boeken waar het verhaal op gebaseerd is, meer te zeggen had over simpele (en dus ongegronde) dualismes zoals tussen goed en slecht, en wie er nu eigenlijk het monster is.

Natuurlijk is er binnen een show als The Witcher maar beperkt tijd voor dergelijk navelstaren. Bovenal biedt The Witcher kijkers een flinke dosis high fantasy, veel vechtspektakel en een gezonde dosis humor. Als we de trailer mogen geloven draait seizoen drie weer voornamelijk om Ciri, en haar rol in de gewelddadige wereld waar het verhaal in plaatsvindt.

Seizoen 3 van The Witcher dropt in 2 volumes. De eerste waarvan reeds in juni te zien was. Op 27 juli zullen de resterende afleveringen te zien zijn. Check hieronder alvast de trailer.

Heb je onze Netflix aanraders voor de maand juni al gezien?

Of heb je hulp nodig bij het vinden van een de beste streamingdienst voor jou?