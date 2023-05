Nieuwe releases op Netflix in juni 2023

Netflix is de Vieille Garde van de in Nederland beschikbare streamingdiensten. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix originals.

Qua abonnementen is er keuze uit drie opties. Basic (€7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD-kwaliteit. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar twee nieuwe series en een docu die de komende maand op Netflix te zien zijn.

Serie: Black Mirror, seizoen 6

Het is een genre dat steeds meer achterhaald wordt. Wat is de functie van dystopische sci-fi wanneer de echte wereld vol zit met oligarchen die met het nieuwste technologische vernuft de aarde en de lagere klassen steeds verder leeg zuigen tot het zooitje onherroepelijk in elkaar stort?

Toch is er minstens een serie die met scherp en intelligent geschreven afleveringen de verbeelding blijft pakken. En niet alleen de verbeelding. Black Mirror afleveringen die werkelijkheid worden waren ooit een grappige meme, de vraag is hoe lang we blijven lachen.

Nu is Black Mirror uiteraard geen comedy. De clou zit hem in de naam. De show houdt de kijker een zwarte spiegel voor. Vaak gaat het over hoe nieuwe ontwikkelingen in de technologie onze levens veranderen, maar op een dieper niveau staat centraal de duistere kanten van de menselijke natuur. Betekent uiteraard niet dat er niets te lachen valt, voor liefhebbers van duistere humor is Black Mirror topvermaak.

Het vijfde seizoen viel minder in de smaak bij de critici dan de voorgaande vier, maar de meningen blijven eensgezind in dat Black Mirror een van de meest diepzinnige series in streamingland is. De precieze datum is nog niet bekend gemaakt, maar seizoen zes is ergens volgende maand te zien op Netflix.

Documentaire: Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song

“And I’ve seen your flag on the marble arch

But listen love, love is not some kind of victory march, no

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah”

Iedereen kent het nummer ‘Hallelujah’. Van Shrek misschien, of voor de mensen die de jaren 90 hebben meegemaakt via de vertaling van Jeff Buckley. Die laatste zong het met wat meer gevoel voor frasering, maar de lyric, als je het mij vraagt, één van de beste ooit geschreven, komt van de pen van Leonard Cohen. En deze Leonard Cohen bewijst dat de beste liedjes vaak het product zijn van het diepste leed.

Een album waar reeds voor betaald is en toch wordt afgewezen door het label. Het gebeurt vrijwel nooit, maar het overkwam Cohen. Hij was in de eerste plaats een poëet, een muzikant als tweede. Niet gek dan ook dat zijn bekendste nummer bij monde van anderen de grootste populariteit genoot. Maar de geest die geboorte gaf aan het prachtige sentiment in het nummer is er een die het kennen waard is.

In de docu wordt een biografie van Cohen om het verhaal van een nummer gewikkeld. Het resultaat is door veruit de meeste kijkers tot nog toe warm onthaald. Vanaf 1 juni is Leonard zijn verhaal op Netflix te zien.

Serie: Barracuda Queens, seizoen 1

Stel je voor, je bent een Zweedse tiener in de jaren 90 en je hebt je in de schulden gewerkt. Wat doe je dan? Je raapt wat vriendinnen bij elkaar en gaat de huizen van je rijke buren leegplunderen natuurlijk! Je wordt er haast nostalgisch van, geen dubbel glas te bekennen (laat staan veiligheidsglas). Een dunne tienerarm drukt zo een koevoet door het raam van een villa heen en rapen maar.

Gebaseerd op ware gebeurtenissen, zegt de trailer. Ik geloof er weinig van, maar dat mag de pret niet drukken. In het begin gaat het de dames voor de wind, maar al snel gaat de politie vragen stellen. Wanneer het zaakje onder druk komt te staan, en er een hoop geld te verdelen valt, komen de argwanende blikken uit de kast. Gaat dat goed?

Altijd spannend, een nieuwe show niet gebaseerd op een boek of ander stuk media. OF het was is komen we snel genoeg achter. Barracuda Queens is vanaf 5 juni te streamen op Netflix.

Kan je niet wachten tot volgende maand?