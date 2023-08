Nieuwe releases op Netflix in september 2023

Hoewel er anno 2023 meer concurrentie is dan ooit op de streamingmarkt, blijft Netflix in Nederland ruimschoots de grootste. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix originals.

Qua abonnementen heb je drie opties. Basic (€ 7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€ 15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD-kwaliteit. Deze maand zowel nieuw werk als oude bekenden. Alle drie zijn ze vanaf 1 september te zien op Netflix.

Disenchantment seizoen 5

Niet zomaar een seizoen, maar het laatste. Disenchantment is een animatieserie van Matt Groening, ook wel bekend van hits als de Simpsons en Futurama. Matt heeft een kenmerkende stijl, en Disenchantment is zeker geen uitzondering. Een kinderlijke animatie stijl gecombineerd met sardonische humor, een winnende combinatie.

Disenchantment is niet zomaar een willekeurige titel. We volgen prinses Tiabeanie Mariabeanie de la Rochambeau Grunkwitz, Bean voor vrienden, elf Elfo en demoon Lucy op hun avonturen. Stuk voor stuk moeten ze door de seizoenen heen onderkennen dat hun dromen bedrog zijn, en dat geldt dubbel voor Bean.

In dit laatste seizoen (spoilers voor seizoenen 1 t/m 4) gaat Bean de strijd aan met haar moeder. De vrouw die ze dacht verloren te hebben, maar na haar terugkeer Bean haar wereld op de kop zet. Daarnaast moet Bean zien te ontdekken wie ze nu werkelijk is, wat ze wil met haar leven en wie een plaats heeft in haar hart. Maar Bean heeft wel haar prioriteiten op orde, want first things first: eerst haar moeder om zeep helpen.

Godzilla

In juni 1993 kwam Jurassic park uit, één van de beste films ooit gemaakt. Dus dachten ze in Hollywood, we gaan weer een Godzilla film maken. Maar dan zonder het sociale commentaar, het karakteristieke ontwerp van het monster of de Japanse insteek die het geheel bijzonder maakt.

Godzilla (1998) is geen goeie film, maar het is wel top entertainment. Het is een fenomeen genaamd schlock. Van matige kwaliteit, vaak op een te klein budget in relatie tot het doel. Wat schlock extra kick geeft, is een regisseur die zichzelf te serieus neemt. Godzilla heeft het alle drie! Het is een film die je opzet wanneer je wat melig bent en niet al te veel op wil moeten letten. Het is een beetje als een slasher film. Je juicht voor het monster, niet voor de domme mensen die onverklaarbaar domme dingen doen.

Glory

Een historisch drama dat plaats neemt ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog, zonder er doekjes om te winden. Even geen romantisering of Lost Cause mythos. Nee, dit is geen Gods and Generals. Glory gaat over het 54e Massachusetts regiment, een van de eerste regimenten waar zwarte mannen in mochten dienen. Ondanks dat de noordelijke staten voor de afschaffing van de slavernij vochten, betekent dat niet dat zwarte mensen makkelijk konden integreren in de rest van de samenleving. Zo ook het leger.

Uiteraard is Glory trouw aan het thema en daarmee vol bombast en hyperbool. De naam van de film luidt tenslotte Glorie. Maar als er dan toch een gebeurtenis uit de geschiedenis op dergelijke manier verheerlijkt dient te worden, dan kan men slechter kiezen dan het verhaal van de 54e Massachusetts. Matthew Broderick speelt Colonel Robert Gould Shaw. Shaw kwam uit een familie van abolitionisten en zag zijn commissie als aanvoerder van een zwart regiment, nadat hij ervan verzekerd werd dat het regiment aan het front zou dienen, als een grote trots. De zwarte personages zijn helaas noodgedwongen allemaal verzonnen.

En aan het front dienen, dat heeft het regiment zeker gedaan. Het verhaal volgt een prachtige opbouw. Eerst moeten zowel Shaw als zijn mannen wennen aan deze nieuwe situatie. Maar door Shaw zijn solidaire opstelling, bijvoorbeeld wanneer de overheid besluit zwarte soldaten 10 dollar per maand te betalen in plaats van de gebruikelijke 13, groeit er een wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen wordt getest tijdens de eerste schermutselingen, maar het groeit en groeit. Het werkt allemaal toe naar een werkelijk fantastische conclusie die, dankzij haar basis in werkelijkheid, mij meer kippenvel geeft dan de laatste veldslag in Return of the King. Zonder meer de beste Civil War film ooit gemaakt.

