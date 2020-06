Nieuwe Samsung SSD’s zijn hier en dit kosten ze

Samsung heeft een reeks nieuwe SSD’s uitgebracht. Wat hebben ze te bieden en tegen welke prijs?

De tijd dat SSD technologie onbetaalbaar was ligt gelukkig achter ons. Tegenwoordig kun je voor een redelijk bedrag een Solid State Drive kopen. Vandaag is het Samsung die een nieuwe reeks SSD-schijven uit de doeken heeft gedaan. Het gaat hier om een aantal nieuwe modellen uit de 870 QVO SSD-serie.

Zoals de naam al doet vermoeden is dit de opvolger van de 60 QVO SSD-lijn. Enkele belangrijke vernieuwingen hebben betrekking tot de opslagcapaciteit, snelheid en gebruiksgemak.

De Samsung SSD’s hebben een leessnelheid van 560 MB/s en een sequentiële schrijfsnelheid van 530MB/s. Daarnaast komen ze met TurboWrite technologie. Dit houdt in dat de lees- en schrijfsnelheden opgeschroefd kunnen worden met behulp van een grote SLC-buffer. Ook nieuw is Data Migration- en Magician 6-software. Dit helpt weer met het beheren en optimaliseren van content dat je op de SSD hebt staan.

Voor de Samsung 870 QVO SSD begint het bij 129,99 euro. Je scoort dan een opslag van 1 TB. Deze goedkoopste variant is vanaf juli verkrijgbaar. Een maandje later komen de 2 TB en 4 TB varianten. Deze kosten 269,99 en 539,99 euro. Het topmodel volgt in september. Deze heeft 8 TB opslag en gaat 969,99 euro kosten.