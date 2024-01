Nieuwe wegenbelasting nekt populariteit elektrische auto

Om elektrisch rijden te populariseren is subsidie nodig. Jarenlang was dit dan ook de norm. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van wegenbelasting (mrb) voor EV’s. Ondanks de zorgen die vanuit de branche worden geuit, gaat de afschaffing van deze maatregel vooralsnog door. In 2024 is de EV nog wegenbelastingvrij. In 2025 is er een kortingsregeling. Maar vanaf 2026 moet je als eigenaar van een EV gewoon volle mep betalen. Dat is – gezien het gewicht van de gemiddelde EV – geen kleinigheidje.

Verschil met benzineauto kan oplopen tot honderden euro’s

Elektrische auto’s zijn, voornamelijk vanwege het gewicht van de accu, nu eenmaal ontzettend zwaar. In ieder geval in vergelijking met de equivalente benzine- of dieselauto. Zwaardere auto’s veroorzaken meer slijtage van het wegoppervlak en dus luidt de gedachte dat je dan ook meer belasting moet betalen. Dat is logisch wanneer je per se een enorme pick-up wil rijden, terwijl je nimmer iets mee gaat transporteren. Maar iemand die het milieu een handje wil helpen kan er ook niet veel aan doen dat EV’s gewoon flink zwaarder zijn.

En zwaarder zijn ze. De ANWB heeft berekend dat je voor een Volkswagen Golf (circa 1300 kilo) met benzinemotor in de provincie pak hem beet zo’n 668 euro op jaarbasis kwijt bent. Een vergelijkbare volledig elektrische ID.3 (circa 1800 kilo) kost op jaarbasis ruim 500 euro meer. En dat is geen uitschieter. Vergelijkbare verschillen zijn te zien bij meerdere merken.

Daar mag je bij op tellen dat een nieuwe elektrische auto een gemiddelde aanschafprijs van 40.000 euro heeft. Als het nieuwe kabinet de ambitie om de Nederlandse wegen te elektrificeren overneemt van het oude, dan is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Zonder subsidiëring is elektrisch rijden voor mensen met een modaal inkomen op deze manier niet te bekostigen.

ANWB pleit voor gewichtscorrectie wegenbelasting EV

De ANWB pleit ijverig voor het betaalbaar houden van automobiliteit. En regelmatig met succes! Zo heeft de bond eerder weten te voorkomen dat de accijns op benzine verhoogd werd. Echter werpt de ANWB ook de blik op de, elektrische, toekomst. De ANWB pleit voor het vergroenen van het wagenpark. Om elektrisch rijden betaalbaar te houden wil de bond dat er een gewichtscorrectie komt in de wegenbelasting voor EV’s.

Autoweek grijpt naar de rekenmachine

Uiteraard is het wat betreft de hoogte van de wegenbelasting in 2026 een beetje koffiedik kijken. Maar schattingen kunnen wel helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze. Afhankelijk van uitvoering en de provincie kan wat je per kwartaal aan wegenbelasting moet betalen voor een specifiek model nogal uiteen lopen.

In het beste geval blijf je met een kleine EV onder de 200 euro per kwartaal (Dacia Spring: 88 euro, Renault Twingo: 139 euro, Fiat 500e(C) 164 euro). Maar voor liefhebbers van de grotere elektrische auto in de duurdere provincies gaat de afschaffing van de regeling flink verschil maken. Tesla’s zijn voor hun klasse al relatief groot en daarmee duur (Tesla Model S: 395 tot 432 euro, Tesla Model X: 472 tot 517 euro).

Van de modellen die in het overzicht zijn opgenomen spande de Volvo EX90 de kroon. In 2025, wanneer nog een kortingsregeling van 75% geldt voor elektrische auto’s, ben je al richting de 150 euro per kwartaal kwijt. In 2026 betaal je voor een EX90 ongeveer tussen de 549 en 601 euro per kwartaal. Ga alvast maar sparen!