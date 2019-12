Nieuwjaarsduik voor de Bitcoin?

De opties op koersstijgingen zijn massaal geliquideerd.

Eerder vandaag werd bekend dat op de Bitcoin-optiebeurs Bitmex voor wel 20 miljard dollar aan opties die een koersstijging voorspellen is geliquideerd (niet uitgevoerd). Dit getal is overigens inclusief de zogenaamde hefboom, ook wel leverage genoemd. Wanneer we deze factor weg denken blijft er echter nog steeds een fors bedrag van $ 800 miljoen over. In vergelijking, toen de Bitcoin en andere cryptomunten in 2017 records braken was het percentage liquidaties (van Bitcoin-opties) nagenoeg 0. Hoewel de beurzen vooralsnog niet zwaar negatief reageren is het natuurlijk een teken aan de want. Daarnaast gaan veel Aziatische markten pas vanavond open.

Bovendien bleek de Bitcoin na een korte opleving na kerst niet sterk genoeg om de koersniveaus vast te houden die bij een bull-markt horen. Analisten verwachten dan ook dat de koers gaat dalen. Waar nu nog een dagkoers van $ 7.311,81 genoteerd staat verwacht men weer zessen te zien.

Ook de live koersen van de andere grote cryptomunten, die ik vandaag om 16.40 uur vastlegde, laten koersdalingen zien. Het lijkt er dan ook op dat de Bitcoin een koude nieuwjaarsduik tegemoet gaat. Als dat voor jou te koud is kun je in ieder geval weer op Youtube terecht voor een aantal cryptovideo’s.