Nike Air Jordan nieuwe releases in april 2023

Sinds de lancering van de collectie basketbalschoenen in 1984, gemaakt in samenwerking met de legendarische basketballer Michael Jordan, is er een ongekende revolutie ontstaan in de wereld van sneakers en streetwear. Als het gaat om iconische en revolutionaire sneakers, staat de Nike Air Jordan-lijn altijd bovenaan de lijst.

Voor sneakerheads en Jordan-fans is er goed nieuws: Nike heeft al een aantal opwindende nieuwe releases gepland voor april 2023. Ben je benieuwd welke nieuwe exemplaren er op de markt komen deze maand? Je leest in dit artikel.

#1 Air Jordan 1 Mid ‘Lucky Green’

De Nike Air Jordan 1 Mid Lucky Green is een nieuwe toevoeging aan de iconische Air Jordan-lijn. Je koopt deze sneaker vanaf 18 april, voor een prijs van 130 euro. Kenmerken van deze Lucky Greens zijn de opvallende kleurenschema van groen en wit, hoogwaardige materialen waar gebruik van is gemaakt en de klassieke designelementen. Kortom, deze sneaker biedt zowel stijl als comfort.

De opvallende groene kleur en het tijdloze silhouet maken de Nike Air Jordan 1 Mid Lucky Green een must-have voor sneakerliefhebbers die op zoek zijn naar een frisse en unieke toevoeging aan hun collectie. Na de release kun je deze sneakers onder andere verkrijgen bij Asphaltgold, Footdistrict en Kickz.

#2 Air Jordan 13 Retro ‘Black Flint’

De Nike Air Jordan 13 Retro Black Flint is een iconische sneaker die in 1997 werd geïntroduceerd en nu weer in de schijnwerpers staat. Kenmerken van deze Black Flinkt zijn het zwarte en grijze kleurenschema, de kenmerkende holografische oogjes en de comfortabele Air-demping. De perfecte mix van stijl en prestatie voor degenen die op zoek zijn naar een tijdloze en trendy sneaker.

Je schaft deze Air Jordan aan vanaf 22 april voor een prijs van 200 euro. Naar verwachting zal deze release worden gevierd met lange rijen voor de winkels en online gekte. Wees er dus snel bij!

#3 Air Jordan 1 Low GS ‘Mismatch Chicago’

De Nike Air Jordan 1 Low GS is een stijlvolle en jeugdige versie van de iconische Air Jordan 1 sneaker, speciaal ontworpen voor kinderen. Met zijn opvallende kleuren, premium materialen en kenmerkende Air-Sole demping biedt deze schoen comfort en stijl in één.

Perfect dus voor jonge liefhebbers van sneakers die willen pronken met hun sneaker game. De releasedatum is 25 april. Naar verwachting betaal je ongeveer 100 euro. De eerste winkel waar de schoen na release te verkrijgen is FootDistrict.

#4 Air Jordan 3 ‘Wizards’

Nike Air Jordan Air Jordan 3 is een schoen geïnspireerd op de kleuren van het Washington Wizards basketbalteam, met een combinatie van blauw, rood en wit. De schoen is geschikt voor jong en oud en gaat een prijskaartje hebben van 210 euro.

Met het kenmerkende olifantprintmotief en de klassieke Air-Sole demping, belooft de Air Jordan 3 ‘Wizards’ een must-have te zijn voor sneakerheads en basketbalfans wereldwijd. Pak je agenda er maar bij: de releasedatum is op 29 april. Na release is de schoen onder andere te verkrijgen bij de Nike store, Stockx, Flight Club en Stadium Goods.

Wist je dat je naast in het echt ook online sneakers kunt dragen van het populaire merk Nike?