Nintendo plant nieuwe Nintendo Switch - Apparata

Huidige Nintendo Switch boekt verkooprecords.

Met alle publiciteit rondom de Xbox Series X en PlayStation 5 lijkt de Nintendo Switch wat onder te sneeuwen. De nadruk hoort hier echter te liggen op het woordje ‘lijkt’, want in werkelijkheid is deze console belachelijk succesvol. Toch komt men in 2021 naar verwachting met een nieuwe versie. Wij zetten de zaken op een rij.

Nintendo Switch belachelijk succesvol

Nintendo had als verwachting voor dit (fiscale) jaar een productie van 19 miljoen nieuwe Nintendo Switch consoles afgegeven. Mede door de Coronacrisis is die verwachting al een aantal malen bijgesteld. Nu heeft men weer een uitbreiding gevraagd aan de leveranciers. Men vraagt nu 30 miljoen consoles te produceren. Het lijkt niet lastig om die extra capaciteit weer te slijten, want in veel landen, waaronder thuisland Japan, is er een tekort aan Nintendo Switch consoles. Het bevragen van leveranciers leidde tot nog meer interessante informatie.

Nieuwe Nintendo Switch in de maak

Het bleek namelijk dat de Japanse gamesgigant aan haar leveranciers van games ook had gevraagd om een upgrade. Men wil graag dat de ontwikkelaars ervoor zorgen dat de games vanaf 2021 ook in 4K-resolutie gespeeld kunnen worden. Dit sluit aan bij eerdere geruchten over de komst van een nieuw model. Bovendien verklaart dit waarom de lijst met te publiceren spellen naar verhouding mager was, terwijl bekend is dat er diverse grote titels liggen te wachten voor een opvolger. Overigens valt er met de nieuwe Super Mario 3D All-Stars alsnog aardig te genieten.

Wat weten we over de nieuwe console?

Naast de graphics in 4K-resolutie verwacht men krachtiger hardware. Zo is de Nvidia Tegra X1 grafische kaart alweer meer dan 5 jaar oud. Men verwacht dat er een nieuwe, speciaal voor de Switch ontwikkelde, grafische kaart zal worden gebruikt.

Verder is er nog niet veel bekend en precies die onduidelijkheid maakt dat Nintendo wel eens de lachende derde kan worden in de console-oorlog die nu tussen PlayStation 5 en Xbox Series X woedt. Immers, als Nintendo rond de release van deze consoles een mooie reclamecampagne rond Metroid Prime 4 en The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 4K-resolutie neerzet hebben de andere fabrikanten iets om zich aan te verbijten. Daarbij liggen dan de prijzen en specificaties van de consoles van beide concurrenten op straat. Het is voor Nintendo vervolgens een koud kunstje om daar qua specs en prijs handig op in te spelen. We zijn dus benieuwd.

